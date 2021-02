Wielka Brytania chce zaszczepić wszystkich dorosłych pierwszą dawką do końca lipca. Boris Johnson to obiecał

Do tej pory już ponad 17 milionów Brytyjczyków otrzymało szczepionkę na koronawirusa. Premier Boris Johnson,obiecuje, że Wielka Brytania zaoferuje pierwszą dawkę wszystkim dorosłym do 31 lipca.

REKLAMA

Pałac Buckingham: Meghan i Harry nie wrócą do królewskich obowiązków

Sukces Wielkiej Brytanii, podano szczepionki więcej niż 15 milionom ludzi

Boris Johnson ogłosił w poniedziałek, że Wielkiej Brytanii udało się urzeczywistnić pierwszy, ambitny cel podania 15 milionom ludzi szczepionki na koronawirusa. Przyznał, że to sukces, a teraz chce, aby program szczepień przyspieszył, j.

Według pierwotnego planu wszystkie osoby dorosłe w Wielkiej Brytanii miały zostać zaszczepione do września. Teraz jednak premier Boris Johnson zapowiada, że celem będzie, aby to się stało do końca lipca - informuje BBC. Oznacza to zmiany w harmonogramie szczepień.

Premier w poniedziałek ma przedstawić Parlamentowi swój plan na następne miesiące. Celem Johnsona jest przyspieszenia akcji szczepienia dorosłych powyżej 50. roku życia, a także tych ze schorzeniami. Te osoby powinny otrzymać dawki szczepionki na koronawirusa do 15 kwietnia. Jeśli to się uda, będzie wiadomo, czy Wielka Brytania zdąży zaszczepić wszystkich dorosłych, tak jak zapowiada to premier, do końca lipca.

Wielka Brytania. 99-letni książę Filip zostanie w szpitalu na dłużej

Wielka Brytania będzie powoli luzować obostrzenia

Johnson ma nadzieję, że zaoferowanie wszystkim dorosłym w Wielkiej Brytanii szczepionki do końca lipca pomoże w zażegnaniu epidemii, zniesieniu obostrzeń i powrocie do rzeczywistości sprzed koronawirusa.

Premier powiedział, że przyspieszenie szczepień umożliwi złagodzenie niektórych restrykcji, ale podkreślił też, że to wszystko będzie się działo ostrożnie i stopniowo.

W marcu minie rok od stwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Jak pandemia zmieniła Wasze życie? Co straciliście, a co zyskaliście w mijającym roku? Czekamy na Wasze relacje. Na adres e-mailowy listydoredakcji@gazeta.pl możecie przesyłać zarówno pisemne wypowiedzi, jak i w formie nagrań wideo (do 20 sekund, najlepiej nagrywane w poziomie). Wasze historie zostaną wykorzystane w materiałach publikowanych w Gazeta.pl.