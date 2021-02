Izrael otworzył punkt szczepień w barze. Oprócz szczepionki darmowy jest także drink

Izrael od początku błyskawicznie prowadził akcję szczepienia obywateli, stając się wzorem dla innych krajów. W zeszłym tygodniu tempo szczepień nieco zwolniło, więc kraj dwoi się i troi, wymyślając coraz to nowe akcje, aby zachęcić pozostałych mieszkańców do przyjęcia szczepionki.

Izrael luzuje obostrzenia. Miejsca otwarte tylko dla zaszczepionych

Pizza, humus, a może czulent? Akcje zachęcające do szczepień

"Times of Israel" informuje, że na początku zeszłego tygodnia miasto Tel Awiw oferowało bezpłatną pizzę, hummus i desery tym osobom, które przyjeżdżały na przyjęcie pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. W tym samym czasie miasto Bnei Brak oferowało szczepionym "dawkę" czulentu - gulaszu tradycyjnie podawanego w szabat. Izrael chce przekonać do szczepienia także ludzi młodych, dlatego Tel Awiw otworzył punkt szczepień specjalnie dla nich. Pub Jenia we współpracy z gminą otworzył drzwi dla osób chcących się zaszczepić. Ci, którzy to zrobią, dostaną voucher na darmowego drinka, bezalkoholowego, ze względu zalecenia po szczepieniu - informuje "Reuters".

Koronawirus w Izraelu. "Zielone paszporty" dla zaszczepionych.Trzy sposoby, bo go mieć

Izrael. "Zielone przepustki" dla zaszczepionych

Możliwość wypicia drinka w barze to nie jedyna korzyść, jaką otrzymają osoby, które zdecyduję się na przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19. Izrael wprowadza tzw. zielone przepustki dla zaszczepionych, które umożliwią im dostęp do siłowni, hoteli, basenów, koncertów i miejsc kultu. Do listy dołączą restauracje i bary, które mają być otwarte od początku marca - podaje "The Guardian".

Tak będzie wyglądał pierwszy etap powrotu do prawie normalnego życia

- powiedział izraelski minister zdrowia Yuli Edelstein.

"Zielona przepustka" początkowo była nazywana "zielonym paszportem", zmieniono jednak nazwę, żeby uniknąć skojarzeń z przyzwoleniem na swobodne podróżowanie, chociaż Izrael przygotował wstępne plany luzowania obostrzeń podróżniczych dla zaszczepionych ludzi.

9-milionowy Izrael od początku bardzo szybko prowadził akcję szczepienia obywateli. Ponad 4,2 miliona Izraelczyków otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki, a 2,8 miliona z nich przyjęło obie dawki. W zeszłym tygodniu tempo szczepień nieco zwolniło, ale ponownie nabiera tempa od czasu, kiedy ujawniono szczegóły dotyczące funkcjonowania "zielonej przepustki".