Rosjanie wykryli przypadki ptasiej grypy H5N8 u ludzi. WHO: Jeśli się potwierdzą, będą pierwsze na świecie

Władze Rosji poinformowały, że w kraju wykryto przypadki ptasiej grypy H5N8 u ludzi. Dane przesłała już do Światowej Organizacji Zdrowia. "Jeśli zostanie to potwierdzone, byłby to pierwszy raz, gdy H5N8 zaraża ludzi" - podkreśliła WHO.

Fot. Marta Błażejowska / Agencja Gazeta