Kreml nie odpuszcza. Sąd potrzymał decyzję. Nawalny musi odsiedzieć wyrok w kolonii karnej

- Półtora miesiąca zdjęli, to już coś - tak Aleksiej Nawalny skomentował decyzję sądu, który podtrzymał wcześniejszy wyrok skazujący go na kolonię karną. Opozycjonista ma trafić do więzienia na dwa i pół roku. W swojej mowie końcowej Nawalny powiedział, że Rosja powinna być nie tylko wolnym państwem, ale również szczęśliwym, a on wierzy, że tak będzie.

