Chorwacja. Od grudnia pojawiło się 90 dziur w ziemi. "Niepewność nas wykończy"

Niektóre leje osiągają 15 metrów średnicy. Sytuacja w Chorwacji w ciągu najbliższych miesięcy może się pogorszyć.

Po trzęsieniu ziemi w Chorwacji pojawiają się głębokie leje krasowe

W okolicach wioski Meczenczani pod koniec ubiegłego roku pojawiło się około 90 lejów krasowych. Tworzą się one, kiedy kwaśna woda rozpuści podziemną warstwę skał, a gleba znajdująca się nad nią ulegnie zapadnięciu. Zdarza się również, że do ich powstania doprowadzają trzęsienia ziemi.

Tuż przy domu Andji Jelecevic znalazło się jedno z zapadlisk, kobieta musiała natychmiast opuścić budynek, a wrócić tam może jedynie na swoją odpowiedzialność. Obecnie Jelecevic postawiono prowizoryczny dom w kontenerze na posesji jej sąsiadów. To nie jedyna ofiara lejów krasowych. Stojan Kresojevic mieszkaniec tej samej wioski, zdradził, że razem ze swoją małżonką żyją w ciągłym niepokoju. “Czujemy się bardzo niekomfortowo. Te dziury są dookoła nas, a niepewność o to, co stanie się dalej, nas wykańcza” - przekazał Stojan Kresojevic.

Lejów krasowych może być jeszcze więcej

Pojawienie się na terenie Chorwacji około 90 lejów krasowych, jest sytuacją niespotykaną. Nie zdarza się, aby tworzyło się ich, aż tak wiele w tak krótkim czasie. Obecnie okolica jest monitorowana przez ekspertów, którzy przewidują, że w kolejnych miesiącach powstaną kolejne leje.

Unia Europejska pomaga Chorwacji po trzęsieniu ziemi

Ziemia może się ponownie zatrząść

Geolog Ivan Kosovic ostrzega, że w ciągu następnych kilku miesięcy może dojść do wstrząsów wtórnych. Może to spowodować powstanie kolejnych lejów krasowych. Kosovic zwrócił, także uwagę na to, że obszar, w którym pojawiły się leje, wkracza w okres, w którym poziom wód podziemnych wzrasta do maksimum. Powoduje to również wzrost ciśnienia, co wpływa na osłabienie się skały.