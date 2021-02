Prognoza: słonecznie, lekki wiatr i -36 stopni. Nowy łazik musi wytrzymać marsjańską pogodę

Zobacz wideo Łazik NASA wylądował na Marsie i przesłał pierwsze zdjęcia z jego powierzchni

"Jestem bezpieczny na Marsie. Perseverance pozwoli ci dotrzeć, gdzie tylko zechcesz" - to jeden z pierwszy komunikatów na Twitterze nowego pojazdu NASA, który w czwartek wylądował na Marsie. To gra słów - nazwa Perseverance po angielsku "wytrwałość".

Wiele wytrwałości nowy łazik będzie potrzebował, by wytrzymać marsjańską pogodę. Dzięki specjalnym instrumentom pozwoli ją też lepiej poznać, co jest kluczowe dla przyszłych, załogowych misji na czerwoną planetę.

Pogoda na Marsie: słonecznie, -30 stopni

Atmosfera Marsa składa się prawie wyłącznie z dwutlenku węgla. To gaz cieplarniany, który zatrzymuje ciepło z energii słonecznej na planecie. Jednak atmosfera jest tam tak rzadka, że ten efekt jest niewielki. Temperatury na Marsie wahają się od -130 stopni Celsjusza (nocą, w zimnej porze roku i na biegunach) do 20 stopni na plusie (w porze ciepłej, bliżej równika i w ciągu dnia).

Znacznie większe niż w większości miejsc na Ziemi są dzienne zmiany temperatury. Jedna z wcześniejszych sond - InSight - mierzy warunki pogodowe w równinie Elysium. Na przykład 12 lutego temperatura maksymalna wyniosła -8 stopni Celsjusza, a najniższa to -48 stopni Celsjusza. Mamy zatem 40 stopni różnicy w ciągu dnia. Średnia temperatura tego dnia to -36 stopni.

W atmosferze Marsa zdarzają się silne wiatry. W pomiarach z 12 lutego średnia prędkość wynosiła niecałe 15 km/h, jednak najwyższa wartość zarejestrowana tego dnia to 50 km/h (a zdarzają się jeszcze silniejsze). To - w połączeniu z pyłem na powierzchni - kolejny, obok niskiej i zmiennej temperatury, problem dla pojazdów na Marsie.

Perseverance jest wyposażona w najnowocześniejsze, jak dotąd, instrumenty wysłane na Marsa. To m.in. zestaw czujników meteorologicznych, które będą badać atmosferę i pogodę na Marsie. To m.in. czujniki do pomiaru temperatury, prędkości wiatru i ciśnienia. Będzie badać też ruch pyłu oraz skład atmosfery. Przeprowadzi również eksperyment sprawdzający, czy da się odzyskiwać tlen z marsjańskiej atmosfery.