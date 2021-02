Dziennikarki skazane za "koordynowanie zamieszek". Światowe organizacje dziennikarskie potępiają wyrok

Dwa lata kolonii karnej, a także konfiskata kamery i statywu - to kara, jaką wymierzył dwóm dziennikarkom Biełsatu sąd w Mińsku. Skazano je za "koordynowanie zamieszek". Wyrok potępiły największe organizacje broniące dziennikarzy, podkreślając, że to represje polityczne. Biełsat zapowiada, że to nie koniec walki o ich dziennikarki.

