Korea Północna. Żona przywódcy Kim Dzong Una pojawiła się publicznie po roku ciszy. Ri Sol Dzu urodziła?

W środę pisaliśmy w gazeta.pl, że żona Kim Dzong Una, przywódcy Korei Północnej, pojawiła się publicznie pierwszy raz po trwającej rok przerwie. W czwartek Instytut Narodowej Strategii Obrony związany z południowokoreańską agencją wywiadowczą NIS oznajmił, że Ri Sol Dzu miała urodzić dziecko.

REKLAMA

Korea Północna. Żona Kim Dzong Una ponownie pokazała się publicznie

Żona Kim Dzong Una nie pokazywała się przez rok. Powstały różne spekulacje

Niewiele wiadomo o Ri Sol Dzu. Uważa się, że urodziła się między 1985 a 1989 rokiem i studiowała na zagranicznym uniwersytecie, co dla osób z Korei Północnej jest zaszczytem, jak informuje dw.com. Analitycy postrzegają żonę Kim Dzong Una jako symbol zmiany, kobietę, która mogłaby złagodzić wizerunek komunistycznego reżimu.

Ri Sol Dzu była widziana ostatni raz pod koniec stycznia 2020 roku.

Toshimitsu Shigemura, profesor na Uniwersytecie Waseda w Tokio i autor książek na temat dynastii Kim powiedział "DW", że jest wiele teorii na temat tego, dlaczego Ri tak nagle wycofała się z życia publicznego. Jedną z nich jest to, że popsuła się jej relacja z mężem i nie spędzają już czasu razem, według innej teorii Kim nie chce pokazywać żony, bo przyciąga zbyt dużą uwagę swoim wyglądem, co nie jest pożądane w środowisku patriarchalnym. Być może Ri Sol Dzu niechętnie występuje publicznie w obawia przed pandemią koronawirusa. Rząd utrzymuje, że w kraju nie było żadnych przypadków, w co wątpią ekserpci, jak pisze.

Kim Dzong Un zdymisjonował urzędnika od gospodarki. "Plany zawiodły"

Korea Północna. Żona Kim Dzong Una była w ciąży?

Nieobecność kobiety wywołała serię pytań o jej stan zdrowia i domniemaną ciążę. Jedną z teorii na temat jej zniknięcia jest właśnie urodzenie czwartego dziecka dyktatorowi.

Prawdopodobnie czwartego - to, że Kim i Ri mieli dotychczas troje dzieci to jedynie domysły, nie ma na ten temat szczegółowych informacji.

Wygląda na to, że Ri Sol Dzu była nieobecna w przestrzeni publicznej przez rok i miesiąc z powodu narodzin dziecka

- ocenił Instytut Narodowej Strategii Obrony w codziennym biuletynie na temat spraw Korei Północnej, jak cytuje polsatnews.pl. W biuletynie nie podano jednak żadnych szczegółów, ponadto natychmiast dodano informację, że raport jest oparty na osobistych przekonaniach autorów.