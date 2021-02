Pogoda. Uderzenie wiosny, a nawet powiew lata? Czeka nas nawet kilkanaście stopni na plusie

Według mapy opracowanej przez Karstena Hausteina, klimatologa z Uniwerstytetu w Oksfordzie, Europa w przyszłym tygodniu doświdczy iście letnich temperatur. Zgodnie z prognozą opracowaną ze 168-godzinnym wyprzedzeniem, 24 lutego temperatury na naszym kontynencie mogą wynieść nawet kilkanaście stopni na plusie.

Do przygotowania swoich map Haustein używa modelu NCEP/GFS oraz NCEP/NCAR. Dane dostarczane są z rozdzielczością 0,5 stopnia. Prognoza aktualizowana jest co 6 godzin, a symulacje przeprowadzane są na serwerach Centrum Środowiska Uniwersytetu Oksfordzkiego. Inne mapki opracowane przez badacza możemy zobaczyć TUTAJ.

Pogoda dla Europy. Wiosna tuż, tuż?

Wiosna powoli nadchodzi, jednak niecała Europa będzie mogła się nią cieszyć. Według synoptyków w poniedziałek 22 lutego najwyższą temperaturę odnotujemy we Włoszech, gdzie termometry pokażą nawet 20 stopni i we Francji (do 18 stopni). Im jednak dalej na północ, tym będzie zimniej. W północnych częściach Skandynawii temperatura oscylować będzie wokół -10, a nawet -15 stopni, jednak pogoda w Oslo czy Sztokholmie zapowiada się nieco bardziej łaskawie - tam możemy spodziewać się tak około 7 stopni na plusie.

Koniec zimy w Polsce?

Także polscy synoptycy zapowiadają w najbliższych dniach znaczny wzrost temperatury. Jak na razie w naszym kraju możemy obserwować duży kontrast termiczny. W nocy na północnym-wschodzie temperatury spadły poniżej -15 stopni, natomiast na południowym-zachodzie przekroczyły 5 stopni na plusie! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje jednak, że w weekend 20-21 lutego doświadczymy pierwszych porywów wiosny.

"W weekend w całym kraju pogoda wiosenna. Opady deszczu, tylko na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. W ciągu niedzielnego dnia temperatura wzrośnie do 13°C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Noce także ciepłe, na przeważającym obszarze kraju temperatura powyżej 0°C" - możemy przeczytać na stronie IMGW.

Synoptycy ostrzegają jednak, że szybkie podwyższenie temperatury skutkujące gwałtownymi roztopami, co będzie stwarzać poważne zagrożenia powodziowe.