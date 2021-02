John Godson chce zostać prezydentem Nigerii. W Polsce był posłem i wiceprezesem partii

Polityk urodzony w południowej Nigerii, nauczyciel akademicki, działacz samorządowy, duchowny chrześcijańskiego Kościoła protestanckiego i... rolnik. John Godson, były wiceprezes Polski Razem wrócił do ojczyzny, gdzie założył farmę, a w czwartek poinformował na Twitterze, że za dwa lata będzie kandydował na urząd Prezydenta Nigerii.

Były poseł John Godson był, jak powiedział w rozmowie z tvp.info senator PiS Jan Maria Jackowski, barwną postacią polskiej polityki. Przyjechał do Polski w latach 90., a pierwszy raz został posłem w 2010 roku, tym samym stał się pierwszym czarnoskórym posłem RP. Należał do PO, ale przez różnice poglądowe jego drogi z Platformą się rozeszły. Przeszedł do Polski Razem, a następnie trafił do PSL. Po tym, jak nie udało mu się zdobyć mandatu w wyborach parlamentarnych, wrócił do ojczyzny. W Łodzi została jego rodzina: żona, dwie córki i dwóch synów.

Po dwóch dekadach w Polsce Godson ponownie ułożył sobie życie w Nigerii. Założył tam farmę, hoduje świnie i bydło, uprawia orzechy nerkowca, palmy kokosowe i zboża. Do natury zawsze było mu blisko, kiedy był posłem, prowadził sad czereśniowy pod Łodzią i, jak mówił, pozwalało mu się to oderwać od obowiązków - jak pisał fakt.pl.

Człowiek orkiestra. Prowadzi farmę, nie przerwał kariery politycznej

Godson, oprócz prowadzenia własnej farmy, wciąż angażuję się na arenie politycznej. Jest doradcą Nigeryjskiej Komisji Diaspory oraz Banku Centralnego Nigerii. Ponadto kieruje w swoim mieście komitetem, który zajmuje się naprawą gospodarki mocno nadszarpniętej po pandemii koronawirusa.

Bardzo cenię pana posła Godsona, bo ma chrześcijańskie, konserwatywne poglądy. To jest mi bliskie. Bardzo chciałbym, żeby do polskiej polityki wrócił. Czy to się uda? Zobaczymy

- powiedział portalowi tvp.info senator PSL Jan Filip Libicki. Chyba jednak się to nie uda, ponieważ w czwartek John Godson poinformował na Twitterze, że za dwa lata zamierza ubiegać się o urząd prezydenta Nigerii.