Tłumy podziwiały wysadzenie Trump Plaza w Atlantic City. Pobliskie hotele przygotowały oferty specjalne

Jak przypomina telewizja CNN, Trump Plaza Hotel and Casino w Atlantic City (stan New Jersey) przez wiele lat było kluczową nieruchomością w portfelu byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W czasach swojej świetności obiekt oferował 900 pokoi hotelowych. Kasyno zajmowało natomiast 8 tys. metrów.

Kompleks został jednak zamknięty w 2014 r. (pracę straciło wówczas ponad tysiąc osób) i od tego czasu wieżowiec zaczął popadać w ruinę. Władze miasta poinformowały niedawno, że konieczne jest jego wyburzenie.

USA. W Atlantic City wyburzono jeden z wieżowców Donalda Trumpa. "Koniec niezbyt wspaniałej ery"

Dziennik "The New York Times" podał, że do zrównania budynku z ziemią - co zajęło zaledwie kilka sekund - wykorzystano trzy tysiące lasek dynamitu. W środę krótko po godz. 9 czasu amerykańskiego implozję oglądały tłumy widzów, a pobliskie hotele przygotowały "oferty specjalne" z najlepszymi miejscami widokowymi.

Moment wyburzenia wieżowca można zobaczyć na poniższym nagraniu:

"Trump Plaza był pierwszym z trzech kasyn, które Trump posiadał, zanim jego biznesy hazardowe w Atlantic City zbankrutowały na dobre. Były prezydent pozostawił po sobie długi, a marka "Trump" nie kojarzy się już w Atlantic City zbyt dobrze - czytamy w "NYT".

"To koniec niezbyt wspaniałej ery" - stwierdziła w rozmowie z dziennikiem jedna z mieszkanek miasta, która zaoferowała 575 dolarów za śniadanie VIP w pawilonie nad oceanem skąd roztaczał się bezpośredni widok na implozję.

Jak na razie nie wiadomo, co powstanie w miejscu, gdzie do niedawna stała jedna z wież Trumpa. Od kilku lat właścicielem gruntu jest miliarder Carl Icahn.