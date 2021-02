Główny Myszołap Wielkiej Brytanii, Larry obchodzi 10 lat służby. To właśnie on zatrzymał limuzynę byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Główny Myszołap obchodzi 10. rocznicę służby

Kot Larry w poniedziałek podzielił się na swoim Twitterze informacją, że właśnie mija dziesięć lat jego służby w Sekretariacie Gabinetu. “Przybyłem na Downing Street dokładnie 10 lat temu. Mam wrażenie, że od tego czasu moi współlokatorzy zamierzali narobić bałaganu, ale mam nadzieję, że udało mi się zapewnić pewną stabilność. Czas zabrać się do pracy nad drugą dekadą!" - “napisał” Larry, który planuje kolejne 10 lat służby.

Kot Larry i jego współlokatorzy

Larry postanowił wyjaśnić raz na zawsze kwestię tego, kto tak naprawdę jest głównym lokatorem budynku mieszczącego się przy Downing Street 10. "Kluczową rzeczą jest to, by pamiętać, że ja mieszkam tu na stałe, politycy po prostu mieszkają u mnie przez jakiś czas, dopóki nie zostaną zwolnieni. Wszyscy prędzej czy później dochodzą do wniosku, że to ja tu rządzę" - podsumował Główny Myszołap, dzieląc się przy tym zdjęciami swoich "współlokatorów" Davida Camerona, Theresy May oraz Borisa Johnsona.

Celebryta wśród kotów

Bez wątpienie Larry nie ma sobie równych. Jego konto na Twitterze obserwuje ponad 440 tysięcy osób. A jego służba dla Wielkiej Brytanii pozostaje nieoceniona. Przy okazji rocznicy, Larry postanowił wrócić do wspomnień sprzed 10 lat, kiedy to David Cameron wziął go ze schroniska na Battersea.

Jak Larry zatrzymał prezydenta USA

Kto Larry najbardziej został zapamiętany tym, jak zatrzymał prezydenta Donalda Trumpa. Wielu demonstrantów protestowało przeciwko wizycie Trumpa na Wyspach, bezskutecznie. To, czego nie udało się zrobić tysiącom ludzi, dokonał Larry, wchodząc pod prezydencką limuzynę. "Może przetrwać pociski, eksplozje i atak broni chemicznej, ale 'Bestia' - słynna opancerzona limuzyna Donalda Trumpa - została zatrzymana przez kota Larry'ego z Downing Street" - pisała o dokonaniach Larry'ego agencja AFP. Na odpowiedź kota nie trzeba było długo czekać. "A czego ode mnie oczekiwaliście, że będę siedział na deszczu?" - zripostował całą sytuację kot.

Kot na usługach rządu

Koty w brytyjskich gmachach rządowych oraz w rezydencji premiera znajdowały się już od XVI wieku, aby wyłapywać grasujące po budynkach myszy. Na oficjalny zapis w tej sprawie koty musiały jednak czekać do 1929 roku - wówczas zezwolono, do "wydawania 1 pensa dziennie z kasy na utrzymywanie sprawnego myszołapa". Świętujący dziesięciolecie służby Larry jest pierwszym kotem, któremu nadano tytuł Głównego Myszołapa w służbie Sekretariatu Gabinetu. Tytuł ten oficjalnie przyznał Rząd Jej Królewskiej Mości.