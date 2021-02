Natalia Wazina została zatrzymana po tym, jak zostawiła trójkę dzieci w lesie. Portal dailymail.co.uk informuje, że temperatura na zewnątrz wynosiła wtedy -15 stopni. Dzieci były nagie.

Dzieci były nagie na mrozie, najmłodsze ma 11 miesięcy

10-letni Grigory, 2-letni Lazar i 11-miesięczna Marfa to rodzeństwo, które matka najpierw zaprowadziła do lasu, rozebrała mrozie, a potem zostawiła, jak informuje portal dailymail.co.uk. Sytuacja miała miejsce w okręgu Nowomoskiewskim. Rodzeństwo spędziło na -15-stopniowym mrozie około 20 minut, aż w końcu zauważył ich mężczyzna spacerujący z psem. Wezwał pomoc i zabrał dzieci z lasu. Żyją i są w szpitalu, natomiast ich matka została zatrzymana i skierowana na obserwację psychiatryczną, a rosyjska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie usiłowania zabójstwa.

Kochanka bogatego jubilera przeżywała załamanie nerwowe

33-letnia Natalia Wazina, matka trójki dzieci, jest kochanką bogatego jubilera. llya Klyuev ma 43 lata, żonę i 4 dzieci. Potwierdził, że jest też ojcem dwójki młodszych dzieci Natalii.

Poznali się w jego zakładzie jubilerskim, gdzie kobieta znalazła pracę, od kilku lat mieli romans. Ilya przyznał, że jego kochanka przeżyła załamanie nerwowe z powodu ich relacji - nie rozwiódł się z żoną, nie zakończył też romansu, a o drugiej ciąży Natalii nie poinformował swojej żony.

Natalia Wazina miała stać się bardzo religijna i nieszczęśliwa z powodu "życia w grzechu", co doprowadziło do pogorszenia się tej relacji, jak podaje "The Sun".

Jubilera zaszokowało zachowanie kochanki, zaoferował opiekę nad trójką dzieci, w tym nad najstarszym synem z jej pierwszego małżeństwa.