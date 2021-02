"Tańce, picie, bijatyki". Imprezowy weekend w Zakopanem przebił się do zagranicznych mediów

W marcu minie rok od stwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Jak pandemia zmieniła Wasze życie? Co straciliście, a co zyskaliście w mijającym roku? Czekamy na Wasze relacje. Na adres e-mailowy listydoredakcji@gazeta.pl możecie przesyłać zarówno pisemne wypowiedzi, jak i w formie nagrań wideo (do 20 sekund, najlepiej nagrywane w poziomie). Wasze historie zostaną wykorzystane w materiałach publikowanych w Gazeta.pl.

Reuters w swojej depeszy przypomina, że polski rząd poluzował część restrykcji na dwutygodniowy okres próbny. Chodzi m.in. o hotele i stoki narciarskie. "Wiele tysięcy osób, które zgromadziły się w centrum Zakopanego, świętowało zajęcie przez Andrzeja Stękałę drugiego miejsca w Pucharze Świata w skokach narciarskich" - opisuje agencja. Już w leadzie depeszy czytamy o "tańcach, piciu i bijatykach", do których dochodziło w Zakopanem.

Dalej Reuters cytuje słowa rzecznika policji w Zakopanem Romana Wieczorka, który informował m.in. o "bójkach i kłótniach", do których przez weekend dochodziło w Zakopanem. Reuters podkreśla, że polskie władze mogą przywrócić restrykcje, gdy liczba zakażonych wzrośnie.

Tłumy na Krupówkach. Policja zatrzymała siedem osób

Przez cały weekend na ulicach Zakopanego było widać liczne tłumy turystów. Przyjezdni na Krupówkach urządzali nawet spontaniczną zabawę. W Zakopanem odbywa się także weekendowy konkurs skoków narciarskich, który przyciągnął grupy kibiców w okolice Wielkiej Krokwi. Policja wylegitymowała aż 112 osób oraz nałożyła 36 mandatów za brak maseczek. Skierowano też 15 wniosków o ukaranie do sądu.

W nocy z soboty na niedzielę zakopiańska policja zatrzymała w sumie siedem osób - dwie w związku ze znieważeniem i atakiem na policjantów. 64 osoby zostały ukarane za naruszenie zasad bezpieczeństwa wprowadzonych na czas epidemii koronawirusa. Cztery osoby trafiły do policyjnej izby wytrzeźwień - funkcjonariusze zabrali tam między innymi 30-latków, którzy zasnęli w zaspie.