Sinciang. Chiny wciąż nie przyznają się do gwałtów i zbrodni na Ujgurach. Szokujące śledztwo BBC

Gwałty, przymusowe sterylizacje i aborcje, łamanie praw człowieka, a wręcz czystki etniczne na Ujgurach w Sinciangu to zarzuty, z którymi od zeszłego roku mierzą się Chiny. Rząd chiński twierdzi natomiast, że ludzie z tamtych regionów dobrowolnie uczęszczają do specjalnych "szkół zawodowych", które to zwalczają ekstremizm religijny.

Ujgurzy to muzułmańska mniejszość tureckiego pochodzenia, która żyje w autonomicznym regionie Sinciang na północy Chin. Kiedyś stanowili ponad 70 procent ludności regionu, potem jednak nastąpił napływ chińskich osadników, którzy stali się większością Sinciang. Chiny są oskarżane o łamanie praw człowieka względem ujgurskiej mniejszości, o przemoc, gwałty i przymusową pracę. CNN informuje, że na początku tego miesiąca Stany Zjednoczone zakazały importu produktów bawełnianych i pomidorów produkowanych w Sinciangu z powodu obaw związanych z pracą przymusową.

Jak pisze "Forbes" istnieją dowody wskazujące na to, że na Ujgurach w Sinciangu dokonuje się ludobójstwa. Według opinii prawnej można przypuszczać, że istnieje zamiar zniszczenia ujgurskiej populacji w tym regionie. Ma miejsce między innymi powodowanie poważnych obrażeń ciała lub psychiki zatrzymanych Ujgurów, w tym akty tortur i przymusowa sterylizacja; nakładanie środków mających na celu zapobieganie urodzeniom w grupie.

BBC na bazie materiału zebranego w Sinciangu przedstawiło dowody na to, że program masowej reedukacji Ujgurów to nic innego jak internowanie - przymusowe zamknięcie wielu tysięcy muzułmanów bez procesu czy postawienia zarzutów w ośrodkach, w których dochodzi do przemocy. BBC cytuje wypowiedzi jednej z kobiet z obozu "reedukacyjnego". Ujgurka potwierdza, że kobiety w tych miejscach były systematycznie gwałcone, wykorzystywane seksualnie i torturowane.

Mężczyźni zawsze nosili maski, chociaż wtedy nie było jeszcze pandemii. Jakiś czas po północy przychodzili do cel, aby wybrać pożądane kobiety i prowadzili je korytarzem do „czarnego pokoju”, w którym nie było kamer. (...) Być może to właśnie jest najstraszniejsza blizna, która zostanie we mnie na zawsze

- mówiła BBC Tursunay Ziawudun, która spędziła w obozie dziewięć miesięcy. Dodała, że była torturowana, a później trzykrotnie zgwałcona zbiorowo, za każdym razem przez dwóch lub trzech mężczyzn.

Chiny wciąż zaprzeczają, że w Sinciangu dochodzi do prześladowań, przymusowej pracy, aborcji i łamania praw człowieka, a rzecznik chińskiego MSZ uważa, że materiał BBC jest niezgodny z prawdą.