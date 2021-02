Donald Trump wydał oświadczenie ws. uniewinnienia w procesie impeachmentu. "Przed nami wiele pracy"

Były amerykański prezydent Donald Trump został w sobotę uniewinniony przez Senat Stanów Zjednoczonych od zarzutu podżegania do przemocy przeciwko władzom Stanów Zjednoczonych. Oficjalne postawienie przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych 45. prezydenta USA w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu było następstwem wtargnięcia demonstrantów do Kapitolu 6 stycznia.

57 senatorów zagłosowało za uznaniem Donalda Trumpa za winnego, a 43 opowiedziało się przeciwko temu. Wymagana większość 2/3 nie została więc osiągnięta - zabrakło 10 głosów skazujących. Za głosowali wszyscy senatorowie Partii Demokratycznej i niezależni oraz siedmiu senatorów Partii Republikańskiej.

Donald Trump nie zostanie skazany. Demokraci przegrali głosowanie

Donald Trump: To polowanie na czarownice

W wydanym w sobotę oświadczeniu Donald Trump podziękował zespołowi prawników i innym osobom "za niestrudzoną pracę na rzecz sprawiedliwości i obrony prawdy". Podziękował też tym senatorom i członkom Kongresu, którzy jego zdaniem "z dumą opowiadali się za konstytucją".

"To smutny komentarz do naszych czasów, że jedna partia polityczna w Ameryce dysponuje darmową przepustką do tego, aby oczerniać praworządność, zniesławiać organy ścigania, dopingować tłumy, usprawiedliwiać buntowników, przekształcić sprawiedliwość w narzędzie zemsty politycznej i wpisywać na czarną listę, skreślać i tłumić wszystkich ludzi i punkty widzenia, z którymi się nie zgadzają" - czytamy.

Trump zadeklarował, że "zawsze był i zawsze będzie orędownikiem niezachwianych rządów prawa", a także zwolennikiem prawa Amerykanów do "pokojowego i honorowego debatowania nad codziennymi sprawami bez napastliwości i nienawiści".

"To kolejna faza największego polowania na czarownice w historii naszego kraju. Żaden prezydent nigdy nie przeszedł przez coś podobnego i trwa to nadal, ponieważ nasi przeciwnicy nie mogą zapomnieć o prawie 75 milionach ludzi, największej liczbie wyborców w historii, którzy oddali głos na urzędującego prezydenta przed kilkoma miesiącami" - zaznaczył były prezydent.

"Nasz historyczny, patriotyczny i piękny ruch, aby ponownie uczynić Amerykę wielką, dopiero się rozpoczął" - zapowiedział. Dodał, że "w nadchodzących miesiącach będzie miał wiele do przekazania" i "nigdy czegoś takiego nie było!"

"Przed nami wiele pracy i wkrótce wyjdziemy z wizją jasnej, promiennej i nieograniczonej amerykańskiej przyszłości. Nie istnieje nic, czego nie możemy razem osiągnąć" - stwierdził.