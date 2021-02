Do ewentualnego skazania Donalda Trumpa potrzebnych byłoby dwóch trzecich, czyli 67 głosów w stuosobowym Senacie, w którym Demokraci mają 48 miejsc, dwóch senatorów jest niezależnych oraz 50 Republikanów.

Ostatecznie Demokraci przegrali głosowanie. Przeciwko uznaniu Trumpa za winnego zagłosowało 43 senatorów. "Za" zagłosowało siedmiu Republikanów: Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney (kandydat Republikanów w wyborach prezydenckich w 2012 r.), Ben Sasse i Pat Toomey.

Piąty, ostatni, dzień procesu impeachmentu Donalda Trumpa okazał się burzliwy. W porannym głosowaniu senatorowie zdecydowali się na powołanie świadków, co znacznie wydłużyłoby całą procedurę i opóźniło głosowanie.

Ostatecznie jednak podjęto decyzję, że świadkowie nie zostaną powołani, a zamiast tego w protokole znajdzie się oświadczenie republikańskiej kongreswoman Jaime Herrery Beutler ws. telefonicznej rozmowy, którą miał odbyć członek Izby Reprezentantów Kevina McCarthy z Donaldem Trumpem w dniu zamieszek na Kapitolu. Zdaniem Demokratów, rozmowa polityków miała być potwierdzeniem na obojętność ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych na przemoc.

- To oskarżenie było od początku do końca kompletną farsą. Cały spektakl był niczym innym jak chwiejnym dążeniem partii opozycyjnej do długotrwałej politycznej zemsty przeciwko Trumpowi - komentował w trakcie sobotniej mowy końcowej jeden z obrońców byłego prezydenta Michael van der Veen.

Z kolei członek Izby Reprezentantów Jamie Raskin, odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu impeachmentu, argumentował, że Trump był "naczelnym podżegaczem" do przemocy 6 stycznia. - Udowodniliśmy, że zdradził swój kraj, udowodniliśmy, że zdradził konstytucję, udowodniliśmy, że złamał przysięgę na urząd - podkreślał.

Proces impeachmentu Donalda Trumpa

Oskarżyciele reprezentujący Izbę Reprezentantów przekonywali w trakcie trwającego pięć dni procesu, że prezydent Donald Trump wmawiał swoim zwolennikom, że wybory zostały sfałszowane, podważał konstytucyjne procedury, a ostatecznie podburzył tłum do ataku na Kapitol, gdzie trwało zatwierdzanie zwycięstwa Joe Bidena. Obrońcy Donalda Trumpa przekonywali, że język walki, którym posługiwał się on podczas wystąpienia poprzedzającego szturm na Kapitol miał charakter metaforyczny i że demokraci w przeszłości posługiwali się ostrzejszą retoryką.

Prawnicy byłego prezydenta argumentowali również, że postępowanie wobec byłego prezydenta ma charakter czysto polityczny i jest niezgodne z konstytucją.