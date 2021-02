Lider republikanów w czasie zamieszek błagał Trumpa, by uspokoił bojówki. Ten odmówił. Zaczęły się krzyki

CNN powołuje się na polityków, którzy rozmawiali z Kevinem McCarthym krótko po wymianie z Trumpem. McCarthy przekonywać, że sprawcy zamieszek to zwolennicy Trumpa i błagał go, by ten ich uspokoił i "odwołał".

"Kiedy McCarthy dobił się do prezydenta 6 stycznia i poprosił, by publicznie wezwał bojówki do rozejścia się, ten początkowo powtórzył kłamstwo, że to Antifa napadła na Kapitol" - napisała przedstawicielka Izby Reprezentantów Jaime Herrera Beutler, która jako pierwsza poinformowała o kulisach rozmowy i jest jedną z 10 przedstawicieli partii Trumpa, który opowiada się za jego impeachmentem.

- Zdaje się, że ci ludzie są bardziej zaniepokojeni wynikami wyborów niż ty, Kevin - miał w końcu powiedzieć Trump. Rozmowa wówczas przerodziła się w krzyki. Wściekły McCarthy krzyczał, że właśnie wchodzą do jego biura przez okno i pytał Trumpa: "Myślisz, że z kim ty, k***a, rozmawiasz?".

Republikanie przyznają, że rozmowa wskazuje na to, iż Trump nie miał zamiaru powstrzymywać swoich zwolenników. Część osób uważa, że w ten sposób zaniedbał swoje obowiązki prezydenckie. McCarthy jest jednym z republikanów, którzy mówią, że Trump ponosi odpowiedzialność za zamieszki.

Herrera Beutler wezwała innych republikanów, żeby zabrali głos, jeśli wiedzą więcej na temat rozmowy byłego prezydenta z liderem partii. "Zwracam się do patriotów, którzy byli przy byłym prezydencie w czasie trwania tej rozmowy: jeśli macie coś do dodania, teraz jest na to czas" - podała w oświadczeniu.

Trump nie żałował Pence'a

Inni przedstawiciel partii w Izbie Reprezentantów, Anthony Gonzalez, zwrócił uwagę na to, że Trumpowi nie było szkoda ani swojego niezwykle lojalnego wiceprezydenta, ani Kongresu, który był atakowany przez zainspirowane jego wypowiedziami bojówki. - Tak naprawdę wydaje się, że był z tego zadowolony i podobały mu się sceny, które dla większości Amerykanów były przerażające - mówił.

Republikanie, którzy popierają impeachment, są zdania, że rozmowa jest ważnym dowodem w procesie, ponieważ pokazuje niechęć Trumpa do jakichkolwiek działań w trakcie ataku.

Zmuszony do potępienia zamieszek

Były prezydent dopiero po kilku godzinach i namowach swoich najbliższych współpracowników zdecydował się na publikację wpisu na Twitterze, w którym zachęcił, by jego stronnicy "rozeszli się do domów". Ostatecznie potępił zamieszki dopiero dwa dni później. Namawiać do tego miała go m.in. córka Ivanka, która ostrzegała go, że jeśli tego nie zrobi, może zostać usunięty z urzędu.

W trakcie przesłuchań przed Kongresem jeden z prawników Trumpa przekonywał, że ten nie wiedział, że wiceprezydent był w niebezpieczeństwie podczas zamieszek. Doradcy Mike'a Pence'a mówią jednak wprost, że to kłamstwo. Pence, razem z rodziną, bo tego dnia towarzyszyła mu żona i córka, został ewakuowany z oblężonego Kongresu w bezpieczne miejsce.

Impeachment Trumpa. Prawnicy wykorzystali tylko ułamek swojego czasu

W odbywającym się w Waszyngtonie procesie impeachmentu Donalda Trumpa strony zakończyły prezentację swoich argumentów. Stuosobowy Senat pełniący rolę ławy przysięgłych, wznowi obrady. Jeśli izba nie zdecyduje się na powołanie świadków, to już w sobotę może dojść do głosowania w sprawie zarzutów.

Pierwotnie zakończenie procesu impeachmentu Donalda Trumpa planowano na przyszły tydzień. Obrońcy byłego prezydenta wykorzystali jednak tylko 3 z 16 godzin przyznanych im na prezentację argumentów, co przyspieszyło postępowanie. Zgodnie z planem obu stronom pozostały już tylko dwugodzinne mowy końcowe, po których doszłoby do głosowania w sprawie winy lub niewinności Donalda Trumpa. Gdyby któraś ze stron złożyła wniosek o powołanie świadków, wtedy w Senacie musiałby się odbyć debata i głosowanie w tej sprawie. To przedłużyłoby cały proces.

Oskarżyciele reprezentujący Izbę Reprezentantów przekonywali, że prezydent Donald Trump wmawiał swoim zwolennikom, że wybory zostały sfałszowane, podważał konstytucyjne procedury, a ostatecznie podburzył tłum do ataku na Kapitol, gdzie trwało zatwierdzanie zwycięstwa Joe Bidena. Obrońcy Donalda Trumpa mówili z kolei, że język walki, którym posługiwał się on podczas wystąpienia poprzedzającego szturm na Kapitol, miał charakter metaforyczny i że demokraci w przeszłości posługiwali się ostrzejszą retoryką. Prawnicy byłego prezydenta argumentowali również, że postępowanie wobec byłego prezydenta ma charakter czysto polityczny i jest niezgodne z konstytucją.

Do skazania w procedurze impeachmentu potrzeba 2/3, czyli 67 głosów w stuosobowym Senacie, w którym obie partie mają po 50 przedstawicieli.