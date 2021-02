Impeachment Trumpa. Obrońca: Nie używał języka podburzania, wystąpienie miało charakter metaforyczny

Obrońcy Donalda Trumpa przekonywali senatorów pełniących rolę ławy przysięgłych, że język, jakim posługiwał się polityk podczas wystąpienia poprzedzającego atak na Kapitol miał charakter metaforyczny i że demokraci w przeszłości posługiwali się ostrzejszą retoryką.

REKLAMA

- Prezydent nie używał języka podburzania. Jednak wielu waszyngtońskich polityków stosowało niebezpieczną i nieodpowiedzialną retorykę w ostatnich latach - mówił adwokat Michael Van Der Veen. Prawnik argumentował, że były prezydent USA zawsze sprzeciwiał się przemocy i że szturm na Kongres był wynikiem spontanicznych działań różnych grup.

Van Der Veen ocenił, że siedziba Kongresu nie była odpowiednio zabezpieczona. Argumentował też, że impeachment byłego urzędnika państwowego jest niekonstytucyjny.

USA. Senat: Impeachment Donalda Trumpa zgodny z konstytucją

- To przerażające nadużycie Konstytucji dzieli nasz naród w momencie, w którym powinniśmy próbować zjednoczyć się wokół wspólnych priorytetów. Jak każde inne polowanie na czarownice motywowane politycznie, w które lewica zaangażowała się przez ostatnie cztery lata, oskarżenie to jest całkowicie oddzielone od faktów, dowodów i interesów narodu amerykańskiego. Senat powinien szybko i zdecydowanie zagłosować za jego odrzuceniem - przekonywał.

Były prezydent Donald Trump na początku był wzywany na przesłuchanie, ostatecznie jednak nie pojawił się w Senacie.

Donald Trump. Proces impeachmentu

Ok. godziny 22 czasu polskiego rozpoczęła się sesja pytań i odpowiedzi, która może potrwać nawet 4 godziny. Jeśli Senat nie zdecyduje się na powoływanie świadków, głosowanie nad zarzutami może odbyć się już w weekend.

Do skazania w procedurze impeachmentu potrzeba 2/3, czyli 67 głosów w stuosobowym Senacie, w którym obie partie mają po 50 przedstawicieli. W tej chwili nic nie wskazuje na to, by demokratom udało się przekonać 17 republikanów do uznania Donalda Trumpa winnym stawianych zarzutów. Skazanie Donalda Trumpa otworzyłoby drogę do zakazania politykowi obejmowania w przyszłości funkcji państwowych.

Jak mówił w piątek w rozmowie z CNN prezydent Joe Biden, "nie może się doczekać, żeby zobaczyć, co zrobią jego republikańscy przyjaciele".

13 stycznia głosami demokratów i dziesięciorga republikanów Izba Reprezentantów postawiła Donaldowi Trumpowi formalny zarzut podburzenia do powstania przeciwko państwu. 9 lutego rozpoczął się oficjalny proces byłego prezydenta, w którym stuosobowy Senat pełni rolę ławy przysięgłych. Wytypowani przez Izbę Reprezentantów oskarżyciele argumentują, że powtarzając przez dwa miesiące tezę o oszustwie wyborczym i zachęcając swoich zwolenników do walki, były prezydent USA podburzył tłum do ataku na Kongres, w którym 5 osób poniosło śmierć.