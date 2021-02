Kim Dzong Un zdymisjonował urzędnika od gospodarki. "Plany zawiodły prawie w każdym sektorze"

Kim Dzong Un przedstawił krytykę podczas czterodniowego posiedzenia plenarnego Komitetu Centralnego Partii Pracy. Podczas obrad przedstawił plany dotyczące m.in. stosunków z innymi partiami, omówił kwestie personalne i partyjne. Jak podaje Reuters, przywódca Korei Północnej dokonał również przeglądu pięcioletniej strategii, którą w związku z zamknięciem granic i zmniejszonej pomocy z zewnątrz przedstawiono podczas kongresu partii w ubiegłym miesiącu.

Kim Dzong Un krytykuje urzędników. "Plany zawiodły"

Kim oskarżył urzędników o stworzenie planów, które nie wprowadzają "dużych zmian" w porównaniu do poprzedniej strategii. Jak dodał, plany "ogromnie zawiodły prawie w każdym sektorze". Jak podaje Reuters, podczas posiedzenia zdymisjonowany został szef Departamentu Spraw Gospodarczych Kim Tu Il, który odpowiadał za pięcioletnią strategię. Na to stanowisko powołano go zaledwie miesiąc temu. Urzędnika zastąpił O Su Yong, były wicepremier.

- Idea i polityka zjazdu partii nie są odpowiednio odzwierciedlone w proponowanym planie prac gospodarczych na ten rok, innowacyjny punkt widzenia i jasne strategie nie zostały odnalezione - mówił Kim Dzong Un, cytowany w depeszy Reutersa. Jak dodał, "gabinet zawiódł w swojej wiodącej roli w opracowywaniu kluczowych planów dla gospodarki". Północnokoreański przywódca krytykował administrację za mechaniczne zestawianie danych z resortów. To miało spowodować, że plany dotyczące niektórych sektorów były nierealistyczne, a inne łatwe do osiągnięcia.