Szef MSZ Rosji nie wykluczył zerwania relacji z Brukselą. Rzecznik Kremla: Media wyrwały to z kontekstu

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył, by Rosja chciała zrywać relacje z Unią Europejską. Wcześniej szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że mogłoby do takiej sytuacji dojść w przypadku nałożenia dotkliwych sankcji przez Brukselę. - Dążymy do rozwijania relacji z Unią Europejską - zaznaczył Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

4 Kremlin.ru / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) Otwórz galerię Na Gazeta.pl