Donald Trump przechodził zakażenie COVID-19 ciężej, niż twierdził. Rozważano podłączenie do respiratora

Na początku października ubiegłego roku Donald Trump zachorował na koronawirusa. Po krótkiej przerwie w medialnych występach ogłosił, że jest już zdrowy, odporny i czuje się świetnie. Teraz jednak okazuje się, że przechodził COVID-19 dużo ciężej, niż twierdził.

Donald Trump twierdzi, że wyzdrowiał i jest odporny na koronawirusa

USA. Spekulacje wokół stanu zdrowia Donalda Trumpa

Wokół choroby prezydenta USA powstało wiele spekulacji i niedomówień. Najpierw Biały Dom nie poinformował od razy o chorobie Trumpa, później nie ujawnił kiedy mogło dojść do zakażenia, a na koniec nie potwierdzili kiedy prezydent otrzymał ostatecznie negatywny test na koronawirusa. Nadal nie wiadomo, czy Trump był już chory, kiedy 29 września brał udział w debacie prezydenckiej - a było to tylko dwa dni przed tym, jak ogłoszono, że zdiagnozowano u niego COVID-19 - wynika z informacji podanych przed "New York Times".

Sam Trump po tym, jak wyszedł ze szpitala, pojawił się w mediach i zapewniał, że czuję się świetnie:

Pokonałem tego szalonego, okropnego chińskiego wirusa. Zdałem najwyższy test i jestem w świetnej formie. I muszę powiedzieć, że czuję się fantastycznie. Naprawdę dobrze się czuję

- cytowaliśmy prezydenta w gazeta.pl.

Donald Trump był w znacznie gorszym stanie, niż mówił wcześniej

Okazało się jednak, że Trump, znajdujący się w grupie wysokiego ryzyka ze względu na wiek i otyłość, przeszedł chorobę znacznie gorzej, niż twierdził publicznie. "New York Times" ujawnił, że lekarze skłaniali się do podłączenia go pod respirator, a jeszcze przed transportem do szpitala dwukrotnie podawano mu tlen. Poziom tlenu w krwi Trumpa miał spaść do około 80 proc., a stan uważa się za poważny, gdy spadnie on poniżej 90 proc.

Prezydent był przeciwny hospitalizacji, długo nie zgadzał się na przewiezienie do szpitali, jednak asystenci mieli go poinformować, że albo wyjdzie o własnych siłach, albo - kiedy jego stan się pogorszy - zostanie po prostu zabrany siłą przez tajne służby USA.

"New York Times" dowiedział się także, że u Donalda Trumpa wykryto nacieki na płucach, które wskazują na ciężki przebieg choroby.

Trump wyszedł ze szpitala po trzech dniach, ale w czasie, w którym powinien nie opuszczać placówki, zdążył zorganizować krótką przejażdżkę opancerzonym pojazdem, aby pomachać do tłumu ludzi zebranych przed budynkiem - pisze BBC. To przez propagandowe stwierdzenia o świetnym samopoczuciu i takie zachowanie byłego przywódcy, świat uwierzył, że prezydent naprawdę nie odczuł mocno choroby.

Donald Trump nie wróci na Twittera. Jego konto zostało trwale zablokowane

USA: ponad 27 milionów zakażeń koronawirusem

Polsatnews.pl podaje, że według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 3219 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 93 166 osób. W Ameryce odnotowano łącznie 27 391 000 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 475 303.