Karambol na oblodzonej autostradzie w Teksasie. Zderzyło się kilkadziesiąt aut, co najmniej pięć ofiar

Co najmniej pięć osób nie żyje, a kilkadziesiąt jest rannych w wyniku karambolu z udziałem od 75 do 100 pojazdów, do którego doszło w czwartek na oblodzonej drodze międzystanowej nr 35 w Teksasie.

