Kanadyjskie media: Boeing 737 MAU mógł być umyślnie zestrzelony przez Iran. Są nowe nagrania

Według informacji podanych przez kanadyjską telewizją CBC władze Kanady są w posiadaniu nagrań, które mogą rzucić nowe światło na przyczyny katastrofy ukraińskiego Boeinga pod Teheranem. Doszło do niej 8 styczniu zeszłego roku - Boeing 737-800 obsługujący rejs Ukraine International Airlines z Teheranu do Kijowa rozbił się trzy minuty po starcie ze stolicy Iranu. Został trafiony przez dwie rakiety irańskiej obrony powietrznej. Zginęło 176 osób (167 pasażerów i dziewięcioosobowa załoga). Wśród ofiar katastrofy były osoby różnych narodowości - 82 obywateli Iranu, 63 obywateli Kanady, 10 - Szwecji, 7 - Afganistanu, 3 - Wielkiej Brytanii i 2 z Ukrainy.

Katastrofa lotnicza w Teheranie. Kanadyjskie media: Iran mógł umyślnie zestrzelić samolot

Władze Iranu na początku zaprzeczały oskarżeniom o jego zestrzelenie, ale ostatecznie przyznały się, że maszyna została trafiona dwiema rakietami irańskiej obrony powietrznej - podkreślano jednak, że do zestrzelenia doszło w wyniku pomyłki. - Islamska Republika Iranu głęboko żałuje tej strasznej, niewybaczalnej pomyłki - informował prezydent Iranu Hasan Rowhani. Do zestrzelenia maszyny doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak Iran zaatakował dwie bazy lotnicze w Iraku, w których stacjonowały siły USA i Kanady. Był to odwet za zabicie irańskiego generała, Ghasema Solejmaniego.

Teraz - jak opisuje stacja CBC - na jaw wychodzi treść nowego, tajnego dotąd nagrania, na którym słychać wypowiedź głos mężczyzny zidentyfikowanego wstępnie jako irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif. Na nagraniu mówi on, że "jest wiele możliwości wyjaśnienia katastrofy - włącznie z umyślnym atakiem kilku osób". Szef irańskiego MSZ - opisuje CBC - miał też zaznaczyć, że najwyższe władze i wojsko Iranu nigdy nie ujawnią prawdy, bo mogłoby to godzić w systemy obronne i interesy kraju.

Nie powiedzą o tym nikomu, bo to będzie godzić w interesy narodu

- słychać na nagraniu.

Informację o tym, że kanadyjski rząd wie o nagraniu, potwierdził Ralph Goodale, doradca premiera ds. wyjaśnienia katastrofy. Funkcjonariusze bezpieczeństwa w rozmowie z CBC również podkreślają, że traktują je jako ważny dowód w sprawie.

Traktujemy wszystkie dowody i wszystkie potencjalne dowody z powagą i powagą, na jakie zasługują

- powiedział Goodale cytowany przez CBC. Jak dodał, rząd zapoznał się z kopią nagrania już w listopadzie.