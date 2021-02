RPA nie chce szczepionek AstraZeneca. Możliwe, że będzie je odsprzedawać

Republika Południowej Afryki wstrzymała szczepienia z użyciem szczepionki Astra Zeneca. Badanie kliniczne wykazało, że nie chroni ona przed wariantem koronawirusa, który dominuje w tym kraju.

RPA wstrzymuje szczepienia preparatem firmy AstraZeneca

RPA. Na południe Afryki trafiło ponad milion szczepionek AstraZeneca

Według informacji, które podaje "Reuters" , do Republiki Południowej Afryki dotarło już milion dawek szczepionek pochodzących od firmy Astra Zeneca. W najbliższym tygodniach planowano dostawę kolejnych 500 000. Ponadto władze RPA liczyły na to, że kraj otrzyma dodatkowe dawki w ramach globalnego programu COVAX. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do szczepionek dla wszystkich krajów na świecie.

Reuters podaje, że południowoafrykańską odmianę koronawirusa wykryto dotąd w 32 państwach, a szczepionki AstraZeneca gwarantują tylko 10 proc. skuteczności dla tej mutacji. Republika Południowej Afryki wstrzymała więc decyzje o szczepieniu brytyjskim preparatem.

Minister zdrowia RPA: sprzedaż szczepionek AstraZeneca innym krajom to jakaś opcja

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia RPA, Zweli Mkhize, powiedział, że szczepienia służby zdrowia w RPA rozpoczną się z użyciem szczepionki Johnson&Johnson.

Dlaczego by nie sprzedać szczepionek AstraZeneca do innych krajów, cóż, to jest opcja… rozważymy ją.

- mówił minister Zweli Mkhize. Musi to jednak nastąpić, zanim skończy się ważność szczepionek. Minister czeka na zalecenia naukowców.