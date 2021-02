Mjanma. Kobieta postrzelona podczas protestu walczy o życie. "Nie chcemy dyktatury"

W Mjanmie (Birmie) w ostatnich czterech dniach dziesiątki tysięcy ludzi wyszło na ulice pomimo zakazu protestów. Wojsko przejęło władzę w kraju twierdząc, że wybory parlamentarne były sfałszowane. Aung San Suu Kyi, która wygrała wybory, została zatrzymana, w Mjanmie wprowadzono stan wyjątkowy i ogłoszono, że przez najbliższy rok będzie rządzić armia, a potem odbędą się nowe wybory.

Mjanma. Wybrana Aung San Suu Kyi w areszcie domowym

Wybrana przywódczyni kraju, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, i członkowie partii NLD zostali zatrzymani i przebywają w areszcie domowym. Aung San została oskarżona o rzekome nielegalne posiadanie krótkofalówek, a to upoważnia władze do ukarania jej aresztem domowym trwającym do połowy lutego.

Protesty w Mjanmie. Postrzelona kobieta walczy o życie

Od początku lutego, czyli od czasu, kiedy zaczął się wojskowy zamach stanu, w kraju trwają protesty i demonstracje, mimo, że udział w nich grozi zwolnieniem z pracy, aresztowaniem czy nawet uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Jak podaje BBC, we wtorek jedna z kobiet uczestniczących w manifestacji została postrzelona, doznała poważnego urazu głowy i walczy o życie. Z raportu Human Rights Watch wynika, że pocisk utknął w jej głowie, co doprowadziło do zatrzymania niektórych funkcji mózgu. Kobieta nie jest jedyną osobą, która ucierpiała tego dnia podczas protestów.

Do ataku na protestujących doszło w stolicy, w Nay Pyi Taw. Policja brutalnie rozpędzała zebranych tam ludzi. Organizacje międzynarodowe podnoszą alarm - w poprzednich manifestacjach przeciwko rządom wojska w roku 1988 i 2007 dochodziło już do mordowania protestujących.

Użycie nieproporcjonalnej siły przeciwko demonstrantom jest niedopuszczalne

- powiedziała Ola Almgren, koordynatorka ONZ i koordynatorka pomocy humanitarnej w Mjanmie.

Pucz w Birmie. Laureatka pokojowego Nobla zatrzymana, stan wyjątkowy

Mjanma. Część policjantów dołączyła do protestujących

BBC podaje, że we wschodnim stanie Kayah policjanci dołączyli do protestów i stanęli po stronie ludzi trzymając transparenty z napisem: "Nie chcemy dyktatury". Chronili też demonstrujących przez innymi oddziałami policji stosującymi przemoc.

Birma. Nagrywała trening, nagle wjechały pojazdy sunące na parlament