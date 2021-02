Stany Zjednoczone. W Senacie rozpoczął się proces Donalda Trumpa. "Brutalne powstanie"

Od modlitwy i przysięgi na wierność fladze Stanów Zjednoczonych rozpoczął się proces, w którym stuosobowy Senat pełni rolę ławy przysięgłych. Pierwszym punktem było zatwierdzenie reguł procesu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy demokratami i republikanami rozpoczęła go czterogodzinna debata i głosowanie nad zgodnością procesu z konstytucją.

Były przywódca USA oskarżony jest o podburzenie tłumu swoich zwolenników do szturmu na Kapitol i przerwania procedury liczenia głosów elektorskich w wyborach prezydenckich.

Ruszył proces Donalda Trumpa. Demokraci o "poważnych przestępstwach"

- To poważne przestępstwo - mówił w przemówieniu otwierającym proces Jamie Raskin, członek Izby Reprezentantów, pełniący funkcję prokuratora w procesie. - Jeśli to nie jest przestępstwo nadające się na impeachment, to nie ma takiej rzeczy - dodał. W dalszej części przemówienia, odnosząc się do ataku na Kapitol, stwierdził: - To nie może być nasza przyszłość, to nie może być przyszłość Ameryki.

Inny członek Izby Reprezentantów, Joe Neguse, podkreślał, że powodem impeachmentu jest "brutalne powstanie", podczas którego "zginęli ludzie".

W kolejnych dniach oskarżyciele reprezentujący Izbę Reprezentantów oraz obrońcy Donalda Trumpa będą przedstawiać argumenty za jego skazaniem lub uniewinnieniem. Przed ostatecznym głosowaniem obie strony przedstawią argumenty końcowe. W tej chwili nie wiadomo czy Senat zdecyduje się na powołanie świadków.

Wśród dowodów nagrania ze szturmu na Kapitol

Dużą część materiału dowodowego mają stanowić nagrania wideo ze szturmu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia oraz wypowiedzi byłego prezydenta o oszustwie wyborczym i wezwania do jego zwolenników by walczyli przeciwko oszustwu.

Prawnicy Donalda Trumpa przekonują, że jego apele do zwolenników miały czysto retoryczny charakter i nie były wezwaniem do przemocy. Donald Trump jest pierwszym w historii prezydentem USA, któremu dwukrotnie postawiono zarzuty w ramach procedury impeachmentu. Do jego skazania potrzeba 2/3 głosów w stuosobowym Senacie, gdzie obie partie mają po 50 senatorów. Oznacza to, że do demokratów musiałoby dołączyć co najmniej 17 republikanów.

