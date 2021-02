Afera z udziałem polskich dyplomatów na Filipinach. Kongresmenka chce, by opuścili kraj

Sprawę opisuje "The Philippine Star". Chodzi o wypadek, w którym mieli brać urzędnicy polskiej ambasady w Manili. W zdarzeniu dotkliwie ucierpiała osoba z drugiego auta - złamała rękę, co oznacza kosztowną operację. Według kongresmenki Cheryl Montalli, która przedstawiła zdarzenie w gazecie, jednym z polskich urzędników, którzy uczestniczyli w wypadku, był wicekonsul Bartosz Woźniczko.

REKLAMA

Afera na Filipinach z udziałem polskich dyplomatów

Woźniczko, jak opisywała Montalla, "złośliwie i umyślnie" unikał aresztowania przez policję. Dyplomata miał powoływać się na immunitet dyplomatyczny, by nie ponieść konsekwencji. Gdy prawnicy wysłani przez kongresmenkę wezwali go do zapłaty odszkodowania dla poszkodowanego kierowcy, urzędnik miał zaproponować jedynie 10 tys. filipińskich pesos, czyli ok. 770 zł. Z relacji Montalli wynika, że powiedział przy tym, iż "Filipińczycy i tak są biedni". Miał też przekonywać, że na podstawie Konwencji wiedeńskiej z 1963 roku ma immunitet i nie może być pozwany. - Jednak poproszony o dokumenty świadczące o immunitecie i potwierdzające pełnienie oficjalnej funkcji, nie pokazał niczego policji lub prawnikom - powiedziała Montalla.

Zobacz wideo Czarzasty o "Koalicji 276": Łatwiej będzie posprzątać po PiS-ie przy "projekcie 307"

Według zespołu prawnego osoba poszkodowana w wypadku musi przejść operację, która będzie kosztowała od 30 do 90 tys. filipińskich pesos. Wicekonsul miał stwierdzić, że "Filipińczycy to oszuści".

Jak wynika z artykułu "The Philippine Star", samochodem z Woźniczką jechała jeszcze inne osoba, która miała wyglądać na "szefa urzędnika". Osoba ta twierdziła, że powie o interwencji Sekretarzowi Obrony Delfinowi Lorenzanie. Jak wskazuje gazeta, filipińska policja nie podlega Sekretarzowi Obrony, a Departamentowi Spraw Wewnętrznych.

Kongresmenka domaga się od rządu Filipin, by uznał polskich urzędników za persona non grata.

Zwróciliśmy się po komentarz w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czekamy na odpowiedź.