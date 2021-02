Wlk. Brytania. Polak otworzył restaurację mimo zakazu. Doszło do szarpaniny, został uderzony w twarz

Właściciel restauracji "Kate & Luc Cafe Restaurant" w Manchesterze, 38-letni Polak, został zatrzymany przez policję, gdy ponownie otworzył lokal mimo obowiązujących restrykcji. Podczas szarpaniny policjant uderzył 38-latka w twarz, co widać na nagraniu świadka. Funkcjonariusze utrzymują, że to 38-latek stawiał opór podczas zatrzymania i że to on miał napaść na policjanta.

Fot. Google Maps