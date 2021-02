Himalajski lodowiec pękł i rozsadził tamę. W powodzi mogło zginąć nawet 150 osób

Od stu do stu pięćdziesięciu osób mogło zginąć w wyniku powodzi w północnej części Indii. Dotychczas tamtejsza policja potwierdziła śmierć trzech osób. Sto pięćdziesiąt innych uznano za zaginione. Do powodzi doszło po oderwaniu się części lodowca w Himalajach w regionie Uttarakhand. Na skutek tego gwałtownie wzrósł poziom rzeki, do której spływają wody lodowca. Została uszkodzona elektrownia wodna. Wcześniej władze wydały ostrzeżenia przed powodzią, a mieszkańcy zostali wezwani do ewakuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Arktyczny lód umiera, stężenie CO2 jest rekordowe. Klimat wszedł do wielkiej polityki. "Tabelka w excelu przekonuje" [Oko na świat]

Pożar w hotelu Malinowy Zdrój. Nieoficjalnie: Wśród gości Krystyna Pawłowicz

Indie. Śmiercionośna powódź zmiotła wszystko z powierzchni ziemi

Wezbrana rzeka niosła kamienie i wszystkie przedmioty, które napotkała na swojej drodze. Zniszczyła zaporę i elektrownię wodną. Wśród zaginionych jest wielu pracowników elektrowni. - Wszystko działo się bardzo szybko, nie było czasu, żeby kogokolwiek ostrzec - przekazał Reutersowi telefonicznie Sanjay Singh Rana, który mieszka w górnym biegu rzeki w wiosce Raini. - Czułem, że nawet my zostaniemy porwani przez wodę - dodał.

Na filmach świadków widać, jak woda zabiera wszystko, co stanęło na jej drodze.

Region Uttarakhand jest podatny na gwałtowne powodzie i osunięcia ziemi, a ostatnie katastrofy przyczyniły się do nawoływania władz do przeglądu projektów energetycznych w górach.W 2013 roku obfite deszcze monsunowe w Uttarakhand spowodowały niszczycielskie powodzie, które pochłonęły blisko 6000 ofiar. Tamto wydarzenie zostało nazwane "himalajskim tsunami".

"Indie stoją po stronie Uttarakhand, a naród modli się tam o bezpieczeństwo wszystkich” - napisał premier Narendra Modi na Twitterze.

Żółty śnieg w Tatrach. Schronisko pokazało zdjęcia niecodziennego zjawiska