Rosja wydaliła trzech unijnych dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji. Za udział w protestach ws. Nawalnego

Rosyjskie władze wydaliły Polaka, Niemca i Szweda za udział w nielegalnych, zdaniem władz, wiecach poparcia dla Aleksieja Nawalnego. We wtorek moskiewski sąd odwiesił liderowi opozycji stary wyrok i wysłał go na 2 lata i 8 miesięcy do kolonii karnej.

Rosja wydala unijnych dyplomatów

Jak podają unijne źródła EUobserver, Rosja wydaliła dyplomatów w piątek podczas konferencji prasowej z udziałem Josepa Borrella, który od 2019 roku jest wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. W spotkaniu z Borrellem brał udział rosyjski minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow. Rozmowy polityków dotyczyły między innymi naruszenia praw człowieka oraz stosunków Unii Europejskiej z Rosją.

