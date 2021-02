Rosja. Szef dyplomacji UE spotka się w Moskwie z Ławrowem, w tle sprawa Nawalnego. "Balansowanie"

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell spotka się dziś w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, który jeszcze dwa dni temu mówił, że "sprawa Nawalnego jest inscenizacją". - Do tej wizyty dochodzi w bardzo skomplikowanej sytuacji. To delikatne, dyplomatyczne balansowanie - powiedział rzecznik Borrella, nawiązując do skazania rosyjskiego opozycjonisty na kolonię karną.

