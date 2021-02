Impeachment Trumpa. Były prezydent nie zamierza zeznawać w Senacie. "Chwyt PR-owy"

Demokraci oskarżają Trumpa o "podżeganie do powstania", wskazując, że jeszcze przed zamieszkami na Kapitolu przekonywał on swoich zwolenników, że do jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich zostało "ukradzione".

REKLAMA

USA. Prawnicy opuszczają Donalda Trumpa na tydzień przed impeachmentem

USA. Trump nie będzie zeznawał przed Senatem. Impeachment ma ruszyć w przyszłym tygodniu

"Prezydent nie będzie zeznawał w tym niekonstytucyjnym postępowaniu" - powiedział w rozmowie z agencją Reuters doradca Trumpa, Jason Miller. W liście otwartym prawnicy miliardera Bruce Castor i David Schoen, nazwali wezwanie demokratów "chwytem PR-owym". Castor dodał, że były prezydent miał prawo do odmowy składania zeznań przed Senatem USA i że to na parlamencie spoczywa ciężar udowodnienia ewentualnej winy jego klienta.

Adwokaci Trumpa przekonują też, że głoszone przez niego twierdzenia o sfałszowanych wyborach "są chronione przez pierwszą poprawkę do amerykańskiej konstytucji".

Z żądaniem złożenia zeznań do Trumpa i jego pełnomocników wystąpił listownie Jamie Raskin, członek Izby Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej i szef zespołu ds. procedury impeachmentu.

"Jeśli odrzuci pan to zaproszenie, zastrzegamy sobie prawo do ustalenia na rozprawie, że odmowa składania zeznań związana jest z pańskimi działaniami (czy też bezczynnością) w dniu 6 stycznia 2021 r. [tego dnia zwolennicy Trumpa wdarli się na Kapitol - red.] - napisał Raskin.

Zobacz wideo Donald Trump żegna się z rodziną w bazie Andrews i wsiada do samolotu

Prawnicy Trumpa i większość republikańskich senatorów kwestionuje konstytucyjność samego procesu. Podkreślają, że Senat nie ma uprawnień do rozpatrzenia tej sprawy, ponieważ Trump już opuścił urząd i nie można go już z niego usunąć.

Do tego, by potwierdzić zarzuty stawiane Trumpowi, w 100-osobowym Senacie potrzebna jest większość 2/3 głosów. Oznacza to, że taki wniosek - poza senatorami Partii Demokratycznej - musiałoby poprzeć jeszcze 17 republikanów.