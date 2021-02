Lech Wałęsa zgłosił kandydaturę rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla. Uważa, że ten prowadzi podobną walkę, jaką on toczył w Polsce kilkadziesiąt lat temu.

Lech Wałęsa: Aleksiej Nawalny walczy dziś z totalitaryzmem

Lech Wałęsa, który został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku, ma prawo do nominacji kandydatów. W tym roku z tego prawa skorzystał i wysłał do Komitetu Noblowskiego list z nominacją aresztowanego Aleksieja Nawalnego.

Pan Nawalny, który jest wybitnym rosyjskim działaczem antykorupcyjnym, blogerem i osobą publiczną, walczy dziś z totalitaryzmem o ideały demokracji, podstawowych praw i wolności człowieka oraz praworządności, tak jak ja walczyłem w komunistycznej Polsce kilkadziesiąt lat temu.

- napisał Wałęsa w liście do Komitetu Noblowskiego, który cytuje wyborcza.pl.

Sąd ogłosił dla Nawalnego wyrok, a Wałęsa nominację do Pokojowej Nagrody Nobla

Nawalny autor filmów o korupcji w administracji Putina, w styczniu wrócił z Berlina do Moskwy, gdzie został zatrzymany już na lotnisku i oskarżony za domniemane malwersacje finansowe firmy Ives Rocher. Kilka dni temu moskiewski sąd wydał wyrok.

Polityk został skazany na trzy i pół roku więzienia w kolonii karnej. W praktyce spędzi tam dwa i pół roku, bo na poczet kary zaliczono mu wcześniejszy areszt domowy. Tym samym sąd przychylił się do wniosku prokuratury, która żądała wcześniej, by wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu wydany w 2014 r. został zamieniony na karę bezwzględnego więzienia.

Obrońcy Nawalnego zapowiadają odwołanie się od decyzji sądu. Niedługo później Lech Wałęsa zaproponował nominację opozycjonisty do Pokojowej Nagrody Nobla:

Bardzo cieszę się, że mogę nominować pana Aleksieja Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla za 2020 rok, w uznaniu jego odwagi i wysiłków na rzecz ujawnienia korupcji, obrony pluralizmu politycznego i sprzeciwu wobec narastającego autorytarnego reżimu Federacji Rosyjskiej.

- napisał w liście do Komitetu Noblowskiego Wałęsa.

Nawalny obok Grety Thunberg, WHO i Trumpa

Do Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2020 zostali nominowani obok Nawalnego między innymi Greta Thunberg (za otwieranie politykom oczu na kryzys klimatyczny) i Donald Trump za dążenie do porozumienia między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za program COVAX walczący o równy dostęp do szczepionek i ruch Black Lives Matter.

Pokojową Nagrodę Nobla za rok 2019 zdobył natomiast Światowy Program Żywnościowy - agencja ONZ, a decyzję Komitetu Noblowskiego dotyczącą nagrody za 2020 rok poznamy w październiku.