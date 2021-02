Antyszczepionkowe ulotki nawiązujące do obozu Auschwitz. Zatrzymano brata byłego lidera Partii Pracy

Na rysunku przedstawiającym nazistowski obóz zagłady widać zamiast napisu "Arbeit macht frei" hasło "Szczepienia to bezpieczna droga do wolności".

To nawiązanie do tytułu z pierwszej strony londyńskiego dziennika Evening Standard. Gazeta w listopadzie opublikowała tekst na temat skuteczności szczepionek przeciw COVID-19. Ulotki trafiły do kilku londyńskich dzielnic, m.in. do mieszkańców Barnet na północy miasta, gdzie mieszka wielu Żydów.

Piers Corbyn został zatrzymany

Ulotki zawierają także fałszywe informacje, między innymi ostrzeżenie, że część szczepionek zawiera elektroniczny chip, który posłuży potem do śledzenia ludzi. Lokalne władze obawiają się, że podobne materiały zwiększą nieufność do szczepionek, szczególnie u członków mniejszości etnicznych, wśród których - jak pokazują badania - poziom sceptycyzmu jest wyższy niż średnia dla całego społeczeństwa.

Wlk. Brytania. Antyszczepionkowe ulotki z grafiką obozu zagłady Auschwitz

Policja potwierdziła, że prowadzi dochodzenie ws. rozprowadzania "szkodliwych materiałów". Piers Corbyn został wypuszczony za kaucją. To znany działacz antyszczepionkowy i przeciwnik lockdownów. Był już kilkakrotnie zatrzymywany podczas nielegalnych demonstracji.

