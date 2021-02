Wielka Brytania. Antyszczepionkowe ulotki z grafiką obozu zagłady Auschwitz. Sprawę bada policja

Antyszczepionkowiec Piers Corbyn, starszy brat byłego przywódcy Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, znany jest w Wielkiej Brytanii przede wszystkim z tego, że kwestionuje zmiany klimatyczne. Ostatnio zainteresowała się nim londyńska policja, gdy na jego stronie internetowej pojawił się projekt antyszczepionkowej ulotki przedstawiającej niemiecki, nazistowski obóz zagłady. Ulotki z tą samą grafiką były kolportowane do mieszkań w kilku dzielnicach Londynu.

Antyszczepionkowe ulotki z bramą do obozu Auschwitz. "Szczepienia są bezpieczną drogą do wolności"

Projekt, o którym mowa, łączy dwa najbardziej charakterystyczne miejsca w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau - bramę główną do obozu Auschwitz I, na której znajduje się napis "Arbeit Macht Frei" oraz tory kolejowe, wartownię i bramę główną obozu Auschwitz II. Napis "Arbeit Macht Frei" (niem. Praca czyni wolnym) został zamieniony na slogan "Vaccines are safe path to freedom" (ang. Szczepienia są bezpieczną drogą do wolności). To nawiązanie do strony tytułowej londyńskiej gazety "Evening Standard", która 27 listopada 2020 roku opublikowała tekst na temat skuteczności szczepionek przeciw COVID-19. Autorem projektu ulotki jest Alexander Heaton.

"To haniebna dezinformacja, która utrudnia ratowanie życia"

Jak informuje "The Guardian", sprawę ulotek bada londyńska policja. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie i ustalają czy doszło do popełnienia przestępstwa.

- Tego rodzaju haniebna dezinformacja osłabia nasze wysiłki na rzecz ratowania życia - powiedział radny gminy Southwark, Kieron Williams.

Ulotki zostały opisane przez londyńską radę jako próba wykorzystania obaw niektórych mieszkańców, zwłaszcza osób pochodzących z mniejszości etnicznych. "The Guardian" zauważa jednak, że władze mają problem ze zwalczaniem działalności antyszczepionkowych działaczy, którzy szerzą dezinformację nie w internecie, ale w świecie rzeczywistym.

"Zapytany o to, co konkretnie robi, aby przeciwdziałać dezinformacji "offline", rząd powiedział, że zaufanie do szczepionek nadal rośnie, a NHS robi więcej, aby zwiększyć zaufanie do szczepionki, udzielając porad i informacji" - czytamy w brytyjskim dzienniku.

Wielka Brytania. Piers Corbyn uważa, że ulotki z obozem zagłady Auschwitz nie łamią prawa

Piers Corbyn został poproszony przez "The Evening Standard" o komentarz na temat skandalicznych ulotek. Mężczyzna potwierdził, że był zaangażowany w ich projektowanie.

- Grupa z nas wpadła na ten pomysł. "The Evening Standard" pisał, że szczepionki uwolnią nas wszystkich, a to nieprawda - powiedział Corbyn.

Zapytany, czy uważa, że ulotka łamie jakiekolwiek prawa, odpowiedział: "Oczywiście, że nie". Stwierdził też, że nie wie, ile kopii zostało wykonanych lub rozprowadzonych.

