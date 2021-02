Protesty po skazaniu Nawalnego brutalnie stłumione. W ruch poszły pałki, policja miała użyć też paralizatorów

W Moskwie, Petersburgu i kilku innych miastach Rosji policja przez całą noc zatrzymywała zwolenników Aleksieja Nawalnego. Według portalu OVD-Info, do aresztów trafiło łącznie ponad 1400 osób. Funkcjonariusze mieli też użyć paralizatorów. We wtorek moskiewski sąd odwiesił liderowi opozycji stary wyrok i odesłał go na 2 lata i 8 miesięcy do łagru.

4 Fot. Denis Kaminev / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl