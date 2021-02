Aleksiej Nawalny skazany. Setki zatrzymań w Moskwie w dniu rozprawy

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został skazany we wtorek na 3,5 roku kolonii karnej (w praktyce będzie to 2,5 roku, bo rok Nawalny spędził już w areszcie domowym). Przed budynkiem moskiewskiego sądu utworzono policyjny kordon. We wtorek zatrzymano w mieście ponad 350 osób.

4 Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl