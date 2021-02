Wielka Brytania. Tom Moore nie żyje. "Wychodził" miliony na walkę z pandemią, sam zmarł na COVID-19

Kapitan Tom Moore zmarł we wtorek w wieku 100 lat - poinformował brytyjski "The Guardian", powołując się na informacje przekazane przez córki weterana. Kobiety we wspólnym oświadczeniu napisały: "Z bólem zawiadamiamy o śmierci naszego taty, Toma Moore'a. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że mogłyśmy z nim być w ostatnich godzinach jego życia. Opieka, którą nasz ojciec otrzymał od NHS [brytyjskiej służby zdrowia - red.] w ciągu ostatnich kilku tygodni i lat jego życia, była niezwykła". Córki Moore'a przekazały też, że wykonany u niego test potwierdził zakażenie koronawirusem. Przez ostatnie dwa tygodnie miał objawy zapalenia płuc - był leczony w domu do momentu, gdy nie zaczął potrzebować dodatkowej pomocy z oddychaniem.

Tom Moore nie żyje. "Wychodził" miliony dla brytyjskiej służby zdrowia, królowa Elżbieta śle kondolencje

W kwietniu zeszłego roku, gdy brytyjska służba zdrowia borykała się z dużymi problemami w związku z pierwszą falą pandemii koronawirusa, Moore wziął udział w wyzwaniu, w ramach którego zobowiązał się do pokonania stu okrążeń (liczących 25 metrów każde) wokół własnego domu. Ze względu na problemy z poruszaniem się Moore wspomagał się chodzikiem. Ostatnie okrążenie wokół domu wyceniono na 12 milionów funtów - zostało wykonane w asyście honorowej żołnierzy Yorkshire Regiment.

Moore'owi udało się zakończyć "wyzwanie" przed setnymi urodzinami. Jego zmagania były relacjonowane na całym świecie, nazywano go też "symbolem nadziei" w walce z pandemią. Dzięki zorganizowanej przez niego akcji udało się zebrać aż 32,8 mln funtów na brytyjską służbę zdrowia. Królowa Elżbieta II w ramach uznania za przeprowadzoną zbiórkę nadała Moore'owi tytuł szlachecki. We wtorek Pałac Kensington poinformował, że po śmierci weterana królowa "śle prywatną wiadomość z kondolencjami do jego rodziny".

Jej Królewskiej Mości bardzo podobało się spotkanie z kapitanem Sir Tomem w Windsorze w zeszłym roku. Królowa i rodzina królewska są myślami z jego rodziną

- przekazano.