Przez południe USA kilka przeszła kilka dni temu silna śnieżna burza. Mieszkańcy kilku stanów mogą się nawet spodziewać przerw w dostawach prądu. Z kolei mroźne dni i gwałtowne śnieżyce tak się dały mieszkańcom Nowego Jorku we znaki, że burmistrz miasta, Bill de Blasio, wprowadził stan wyjątkowy. Nie wszystkim jednak śnieżyce utrudniają życie. W internecie pojawiły się nagrania z waszyngtońskiego zoo, w którym pandy wielkie radośnie bawią się na śniegu, zjeżdżają z niewielkich pagórków i zdecydowanie nie wyglądają na zmartwione pogodą. Mei Xiang i Tian Tian - tak nazywają się zwierzaki z nagrania - turlają się i zjeżdżają na plecach z ośnieżonej górki. Pandy, które na co dzień nie są jednak zbyt ruchliwe, można oglądać przez całą dobę na stronie internetowej zoo.

Lotniska zawiesiły działalność, pociągi, metro i koleje podmiejskie wstrzymują kursy, odwołano też szczepienia na koronawirusa, a nowojorskie szkoły prowadzą zajęcia online. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo razem z burmistrzem miasta Billem de Blasio ogłosili stan wyjątkowy. Silne burze śnieżne sparaliżowały miasto i okoliczne stany. Jak podaje NY Post to pierwszy raz od pięciu lat, kiedy podczas jednej śnieżycy ulice pokryło ponad 30 cm białego puchu.

- To jest wyjątkowo intensywny, oślepiający śnieg - powiedział de Blasio, przestrzegając mieszkańców przed niepotrzebnym przemieszczaniem się.

Poruszanie się po drogach jest niebezpieczne, dlatego gubernator stanu Nowy Jork zaapelował do mieszkańców, aby zostali w domach i wychodzili tylko w nagłych przypadkach.

- mówił Cuomo.

Jak podaje "New York Times", urzędnicy ze stanów środkowego Atlantyku i Nowej Anglii ostrzegli mieszkańców, aby przygotowali się na ewentualne przerwy w dostawie prądu.