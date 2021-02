Norweska posłanka zgłosiła SSP 'Iustitia' do Pokojowej Nagrody Nobla

Norweska posłanka Partii Pracy Jette F. Christensen zgłosiła Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" do Pokojowej Nagrody Nobla. W liście wysłanym do stowarzyszenia napisała, że "jest to nominacja za walkę o demokratyczną Europę".

