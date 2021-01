Włochy. Premier Conte złożył rezygnację na ręce prezydenta. Media: Nie jest jasne, kto stworzy nowy rząd

Rozmowa Giuseppe Contego z prezydentem Matarellą trwała 20 minut. Jak się oczekuje, niebawem opublikowany zostanie kalendarz konsultacji prezydenta z delegacjami partii reprezentowanymi w parlamencie. Przypuszczalnie rozpoczną się już w środę rano. Po konsultacjach prezydent Mattarella powierzy komuś misję tworzenia nowego rządu, który będzie posiadał większość w obu izbach parlamentu.

Media: Nie jest jasne, kto stworzy nowy rząd

Jeszcze we wtorek rano większość włoskich komentatorów była przekonana, że będzie to Giuseppe Conte. "Corriere della Sera" opisywał, że do sformowania nowej większości Conte potrzebuje 12-15 senatorów i ma nadzieję skompletować ich wśród centrowych polityków z kilku partii. Jednak według gazety ich przekonanie wcale nie będzie łatwe.

W tej chwili, na podstawie wypowiedzi polityków różnych formacji, włoskie media spekulują, że może to być kto inny. Jeśli misja tworzenia nowego rządu się nie powiedzie, dojdzie do przyspieszonych wyborów. Tego domaga się prowadząca w sondażach centroprawicowa opozycja, ale Forza Italia Silvio Berlusconiego nie wyklucza udziału w rządzie jedności narodowej, w którym znalazłyby się wszystkie liczące się siły polityczne.

