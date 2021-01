Nowa Zelandia. Premier Jacinda Ardern zapowiada zamknięcie granicy przez większą część roku

- Nowa Zelandia naprawdę poczuje, że wraca do normalności dopiero wtedy, gdy w pozostałej części świata powróci pewien poziom normalności - powiedziała Jacinda Ardern na pierwszej w tym roku konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

REKLAMA

Nowa Zelandia. Granica pozostanie zamknięta przez większą część roku. "Reszta świata stanowi zbyt duże ryzyko dla naszego zdrowia"

W Nowej Zelandii jeszcze nie rozpoczęły się szczepienia na COVID-19. Jacinda Ardern poinformowała, że pierwsza szczepionka (Pfizer/BioNTech) może zostać zatwierdzona przez odpowiednie władze medyczne już w przyszłym tygodniu. - Biorąc pod uwagę ryzyko w otaczającym nas świecie i niepewność związaną z globalnym wprowadzeniem szczepionek, możemy spodziewać się, że nasze granice będą zagrożone przez większą część tego roku - powiedziała Ardern.

Sprzątacz odłączył zamrażarkę, zniszczono 2000 dawek szczepionki

Jak podaje Reuters, aby ponownie otworzyć granicę i wznowić ruch turystyczny, władze kraju muszą mieć pewność, że osoby zaszczepione na COVID-19 nie mogą transmitować wirusa na innych albo większa część populacji musi zostać zaszczepiona. Każda z tych możliwości może jednak zabrać sporo czasu - podkreśliła Jacinda Ardern. Premier dodała, że Nowa Zelandia będzie utrzymywać z Australią i innymi krajami Pacyfiku tzw. bańki podróżnicze, a "reszta świata po prostu stanowi zbyt duże ryzyko dla naszego zdrowia i gospodarki, aby podjąć to ryzyko na tym etapie".

Nowa Zelandia. W kraju odnotowano zaledwie 2 tys. zakażeń SARS-CoV-2

Granice Nowej Zelandii pozostają zamknięte od momentu rozpoczęcia pandemii koronawirusa w marcu ubiegłego roku. Minionej doby (poniedziałek 25 stycznia) w kraju nie potwierdzono ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem. Niedawno przypadek infekcji południowoafrykańskim wariantem wirusa potwierdzono u kobiety, która wróciła do kraju 30 grudnia. Doprowadziło to Australię do zawieszenia tzw. bańki podróżniczej z Nową Zelandią na 72 godziny.

Zarzuty wobec Trumpa trafiły do Senatu, proces ruszy w lutym

Nowa Zelandia dzięki ścisłemu stosowaniu się do restrykcji sanitarnych i odcięciu się od świata jest niemal wolna od koronawirusa. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w Nowej Zelandii potwierdzono zaledwie 2 290 zakażeń koronawirusem oraz 25 zgonów. Największy przyrost zakażeń miał miejsce w kwietniu, kiedy jednego dnia testy dały pozytywny wynik w przypadku 89 osób.