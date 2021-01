Skandal w Hiszpanii i Austrii. Ważne osobistości zaszczepiły się poza kolejnością

Pod koniec grudnia w całej Europie rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 preparatem firm Pfizer/BioNTech. Masowa akcja szczepień rozpoczyna się od podania pierwszej dawki preparatu osobom z grup największego ryzyka. Szczepienia poza kolejnością to problem, który pojawił się nie tylko w Polsce. W związku z nieprawidłowościami w programie szczepień Słowacja zatwierdziła ustawę, która wprowadza wysokie kary za przyjęcie szczepionki poza kolejnością. Do listy państw, w których wybuchły skandale związane ze szczepieniami poza kolejnością dołączyły Hiszpania i Austria.

Austria. Skandal po zaszczepieniu lokalnych polityków i celebrytów

Jak podaje "Rzeczpospolita", poza kolejnością zaszczepili się politycy i znane osobistości z powiatów Bludenz, Feldkirch i Bregencji. Jeden z nich, burmistrz Feldkirch Wolfgang Matt, przeprosił w telewizyjnym oświadczeniu za swoje zachowanie. Nie wszyscy politycy postąpili w ten sam sposób. Starosta krajowy z Salzburga, Wilfried Haslauer, stwierdził, że szczepienia polityków są uzasadnione, ponieważ jest to grupa, która w swojej pracy ma regularny kontakt z seniorami.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz powiedział, że jeśli po szczepieniach osób z domów opieki pozostały niewykorzystane dawki szczepionki przeciw koronawirusowi, to powinny one być wykorzystane do zaszczepienia osób starszych, a nie polityków i lokalnych celebrytów. W Austrii w pierwszej kolejności szczepią się pracownicy oraz mieszkańcy domów opieki, oraz seniorzy. Dopiero w drugiej kolejności szczepieni będą pracownicy służby zdrowia, a następnie pozostałe grupy społeczne.

Hiszpania. Najwyższy rangą generał podał się do dymisji

Miguel Angel Villaroya, najwyższy rangą hiszpański generał, podał się sobotę (23 stycznia) do dymisji. Wojskowy znalazł się w ogniu krytyki po tym, gdy ujawniono, że otrzymał szczepionkę przeciw COVID-19 poza kolejnością. W oświadczeniu resortu obrony o dymisji generała nie stwierdzono wyraźnie, że Villaroya został zaszczepiony z pominięciem grup priorytetowych. Podkreślono jednak, że generał "nigdy nie zamierzał korzystać z nieuzasadnionych przywilejów", podjął decyzję, które uważał za słuszne, ale które "zaszkodziły wizerunkowi sił zbrojnych".

Agencja Reutera informuje, że Generał Miguel Angel Villaroya pełnił funkcje szefa sztabu obrony oraz był doradcą wojskowym przy premierze Hiszpanii. W czasie pierwszych miesięcy epidemii Villaroya uczestniczył regularnie w prasowych spotkaniach, na których opisywał, w jaki sposób wojskowi przyczyniają się do walki z pandemi koronawirusa.