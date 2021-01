Holandia. Starcia z policją w dwóch miastach. Spalono punkt testowania na COVID

W Eindhoven protestujący przeciwko obostrzeniom obrzucili policj kamieniami. Na nagraniach i zdjęciach w mediach społecznościowych widać też prowizoryczne barykady, budowane m.in. z rowerów, oraz ogień. Niespokojnie było też w Amsterdamie, gdzie do starcia z funkcjonariuszami doszło na centralnym placu otoczonym przez muzea.

W obu miejscach, jak podaje agencja AP, policja użyła gazu i armatek wodnych do tłumienia zamieszek. Łącznie zatrzymano co najmniej 55 osób w Eindhoven i ponad 100 w Amsterdamie - przekazała AP (lokalne media mówią już nawet o 190 osobach).

W mieście Urk (80 km od Amsterdamu) w sobotę spalono laboratorium przeprowadzające testy na koronawirusa.

To drugi weekend z rzdu, kiedy w Holandii dochodzi do protestw przeciw obostrzeniom. Holandia wprowadziła lockdown w połowie grudnia i ma on potrwać co najmniej do 9 lutego. Od 21:00 do 4.30 rano obowiązuje godzina policyjna - przypomina AP.