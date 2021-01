Portugalia wybiera prezydenta. W czasie, gdy kraj jest światowym liderem koronawirusowych statystyk

Portugalia wybiera nowego prezydenta kraju - choć niekoniecznie będzie to "nowy" prezydent - sondae sugerują, że z łatwością wygrać może Marcelo Rebelo de Sousa, który kończy właśnie swoją pierwszą kadencję na tym stanowisku.

REKLAMA

Portugalia. Wybory prezydenckie przy naporze fali koronawirusa

Wybory zorganizowano pomimo gwałtownie pogarszającej się w ostatnich dniach sytuacji epidemicznej. W sobotę 23 stycznia, czyli na dzień przed wyborami, opublikowano dane o 15,5 tys. nowych zakażeń zakażeń koronawirusem - najwięcej od początku pandemii. Zmarło 274 zakażonych. Od 15 stycznia w kraju trwa lockdown, który zapowiedziano na co najmniej miesiąc. Od dziś, czyli od 24 stycznia, decyzją episkopatu zostało tam też zawieszone publiczne odprawianie mszy.

Europa przedłuża restrykcje: wydłużone lockdowny, godzina policyjna

Portugalia ma nieco ponad 10 milionów mieszkańców, więc przoduje też w statystykach globalnych. Według wyliczeń Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na 24 stycznia rano, kraj ten ma najwyższy na świecie wskaźnik dziennych zakażeń w przeliczeniu na milion mieszkańców. Widać to dobrze na poniższym wykresie (pokazuje on średnią siedmiodniową zakażeń na milion mieszkańców). Jeszcze niedawno uwagę zwracały Czechy, jeszcze wcześniej Litwa, teraz Portugalia nie ma pod tym względem konkurencji.

Portugalia światowym liderem koronawirusowych statystyk. Our World in Data/ ourworldindata.org/źródło danych: Johns Hopkins University

By grafika była czytelna, wybraliśmy do niej tylko kilka państw, ale niechlubne pierwsze miejsce Portugalii widać także, jeśli uwzględni się wszystkie kraje.

Nowe przypadki koronawirusa w przeliczeniu na milion mieszkańców, średnia siedmiodniowa. Portugalia przoduje (stan na 24 stycznia 2021 rano) Our World in Data/ ourworldindata.org/źródło danych: Johns Hopkins University

Podobnie jest w przypadku wskaźnika zgonów związanych z COVID-19 (tu także pokazana jest średnia siedmiodniowa w przeliczeniu na milion mieszkańców). Przebieg wykresu dla tych samych wybranych państw wygląda inaczej, ale w tym momencie to Portugalia ma ten wskaźnik najwyższy.

Nowe zgodny zakażonych koronawirusem w przeliczeniu na milion mieszkańców, średnia siedmiodniowa. Portugalia przoduje (stan na 24 stycznia 2021 rano) Our World in Data/ ourworldindata.org/źródło danych: Johns Hopkins University

Portugalskie władze podkreślają, że zrobiły wszystko, by wybory były bezpieczne. Zwiększono liczbę lokali wyborczych, a każdy, kto się w nich pojawi, ma przynieść ze sobą własny długopis, wszyscy muszą nosić maseczki i zachowywać bezpieczną odległość. Dozwolono też na wcześniejsze oddanie głosu. Wiele osób może nie być w stanie wziąć udział w głosowaniu i tak, bo setki tysięcy osób przebywają na kwarantannie. Z tego powodu, a także przez obawy przed zakażeniem, frekwencja może okazać się rekordowo niska lub bliska tego rekordu. Wskazują na to dane z godziny 16:00.

- Jesteśmy w bardzo poważnym momencie pandemii, zrobiono wszystko, by ludzie mogli korzystać z demokratycznego prawa do głosowania - powiedział cytowany przez Agencję Reutera premier Portugalii Antonio Costa.

Pandemia obciąża mocno portugalską służbę zdrowia, liczba osób hospitalizowanych bije rekordy, w Lizbonie karetki muszą godzinami czekać przed zapełnionymi szpitalami na wolne miejsca dla chorych.

Portugalia. Karetki czekają z pacjentami na przyjęcie przed szpitalem Santa Maria w Lizbonie. 22 stycznia 2021 r. Fot. Armando Franca / AP Photo

Wybory w Portugalii. De Sousa liderem sondaży

Jak już wspomnieliśmy, według sondaży największe szanse na wygraną w wyborach ma kończący właśnie swoją pierwszą kadencję prezydencką Marcelo Rebelo de Sousa. Ten 72-letni prawnik, nauczyciel akademicki, a kiedyś także komentator telewizyjny, cieszy się dużą popularnością. Jak podaje agencja Associated Press, poparcie dla niego niezmiennie oscyluje na poziomie 60 proc. lub wyższym. Jeśli jednak nie uda mu się zdobyć ponad 50 proc. głosów w niedzielnych wyborach, konieczna będzie ich druga tura, 14 lutego.

Dworczyk: Wszystkie terminy szczepień do 31 marca zostały zarezerwowane

W tym kontekście ciekawe jest, kto może zająć drugie miejsce w tym wyścigu - choć znacznie dalej od faworyta. Sondaże dają nawet kilkanaście procent głosów dla populistycznego kandydata skrajnej prawicy, którym jest 38-letni André Ventura, lider nacjonalistycznej partii Chega. AP zaznacza, że to pierwszy tak ekstremistyczny polityk, który wszedł do głównego nurtu współczesnej portugalskiej polityki z poparciem na poziomie do niedawna nie do pomyślenia.

Wyniki exit polls z wyborów w Portugalii powinniśmy poznać niedzielnej nocy, a do północy może zejść większość oficjalnych wyników. Stanowisko prezydenta nie wiążę się w Portugalii z uprawnieniami ustawodawczymi, niemniej ma on liczący się głos w polityce krajowej.