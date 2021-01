Rok temu mieszkańcy Wuhan dostali SMS o początku lockdownu. Teraz w mieście "banalna normalność"

23 stycznia 2020 r. mieszkańców Wuhan poddano ścisłej kwarantannie i nakazano pozostać w domach - te restrykcje często były egzekwowane w brutalny sposób. Obowiązkowe stały się maseczki i zachowanie dystansu społecznego. Zablokowano możliwość podróżowania z i do miasta, w którym zaczęto też budować szpital tymczasowy. Lockdown potrwał 76 dni - do 8 kwietnia. Była to pierwsza taka blokada wprowadzona po wykryciu - właśnie w Wuhan - nowego wirusa SARS-CoV-2.

Koronawirus. Mija rok od wprowadzenia lockdownu w Wuhan. Blokada potrwała 76 dni

John Sudworth, korespondent BBC w Wuhan, przypomina, że blokada, która zbiegła się zbiegła się z obchodami Chińskiego Nowego Roku, nastąpiła zbyt późno, by zapobiec globalnemu rozprzestrzenieniu się choroby. Jeszcze przed Świętem Wiosny pięć milionów ludzi zdążyło opuścić Wuhan. Władze, którym zarzucano, że dla celów politycznych postanowiły tuszować problem, podjęły stanowcze kroki dopiero, gdy epidemia zaczęła nabierać niepokojących rozmiarów. Później to, jak Wuhan uporało się z epidemią, rządzący Chinami postanowili oczywiście wykorzystać do celów propagandowych.

"Wuhan było wychwalane za poświęcenie w służbie narodu i zamieniło się w coś w rodzaju Stalingradu w chińskiej wojnie z wirusem. Tę walkę upamiętniono już w książkach, filmach dokumentalnych, programach telewizyjnych i kwiecistych panegirykach od urzędników, w tym od samego Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga" - pisze Emily Wang Fujiyama, korespondentka agencji Associated Press w Chinach i Japonii.

"Po roku od ogłoszenia lockdownu w Wuhan panuje banalna normalność - na ulicach tworzą się korki, a targi i restauracje tętnią życiem" - opisuje Sudworth.

"Wciąż jednak pojawiają się pytania o to, czy władze działały z wystarczającą przejrzystością"

Większość z 4635 ofiar koronawirusa w Chinach pochodzi właśnie z Wuhan. Statystyki dotyczące nowych przypadków i zgonów - przynajmniej te podawane przez władze - od dłuższego właściwie nie ulegają większym zmianom (co nie oznacza, że zachorowań nie odnotowuje się w innych prowincjach Chin). "Wciąż jednak pojawiają się pytania o to, czy władze Wuhan i Chin działały wystarczająco szybko i z wystarczającą przejrzystością, aby umożliwić światu przygotowanie się na pandemi, w wyniku której zakażonych zostało ponad 98 milionów" - zauważa Fujiyama.

Wspomina też, że chiński rzd uparcie bronił swoich działań w pierwszych dniach po wybuchu epidemii, a później przekonywał, że pomógł "kupić więcej czasu" reszcie świata. "Jednocześnie do opinii publicznej kolportowano niepodparte faktami teorie mówiące o tym, że wirus został sprowadzony do Wuhan spoza terenu Chin, prawdopodobnie z laboratorium w USA".

Po miesiącach negocjacji Chiny zgodziły się na przyjęcie zespołu ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia, którzy będą prowadzić badania dotyczące pochodzenia wirusa. Obecnie przechodzą oni obowiązkową kwarantannę.