USA. Jest porozumienie demokratów i republikanów w sprawie terminu impeachmentu Donalda Trumpa

Proces impeachmentu byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa rozpocznie się w drugim tygodniu lutego - poinformował przywódca demokratów w amerykańskim Senacie Chuck Schumer. Wcześniej demokraci i republikanie nie mogli się porozumieć w sprawie daty procesu. Dopiero przywódca większości w Senacie Chuck Schumer oraz przedstawiciel republikanów Mitch McConnell wypracowali porozumienie. Bez osiągnięcia kompromisu proces rozpocząłby się po przekazaniu artykułu oskarżenia do Senatu - informuje CNN.

- Zrobiliśmy duże postępy w naszych negocjacjach, aby określić czas i strukturę procesu impeachmentu Donalda J. Trumpa - powiedział Schumer w piątek wieczorem, ogłaszając harmonogram procesu.

Porozumienie w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa

Zgodnie z porozumieniem demokratów i republikanów wstępny proces impeachmentu rozpocznie się w przyszłym tygodniu, zaś akt oskarżenia będzie przedstawiony w poniedziałek. Senatorowie zostaną zaprzysiężeni na ławników we wtorek. Następnie proces zostanie wstrzymany i strony będą wymieniać się dokumentami przedprocesowymi przez dwa tygodnie.

Opóźnienie procesu impeachmentu jest korzystne dla demokratów, ponieważ proces zagroził opóźnieniem w zatwierdzaniu składu gabinetu Joe Bidena. Republikanie postawili ultimatum, że jeśli proces będzie trwał, to w tym samym czasie nie przeprowadzą głosowania.

Chuck Schumer twierdzi, że konieczne jest sprawne działanie instytucji państwowych w sprawie impeachmentu Trumpa. Dodał, że obie strony, oskarżająca byłego prezydenta oraz broniąca go, będą miały czas na przygotowanie się do rozpoczęcia procesu od poniedziałku, kiedy Izba Reprezentantów przekaże do Senatu artykuł oskarżenia wobec byłego prezydenta.

Republikanie przeciwni skazania Donalda Trumpa

Według CNN, szanse na skazanie byłego prezydenta są niezwykle małe, ponieważ coraz więcej republikanów uważa, że partia będzie za uniewinnieniem Donalda Trumpa. Aby proces impeachmentu zakończył się sukcesem 17 republikanów i 50 demokratów musiałoby zagłosować za skazaniem Trumpa. Coraz więcej republikanów twierdzi, że proces byłego prezydenta jest niekonstytucyjny.

Szanse na wyrok skazujący są praktycznie zerowe

- powiedział CNN senator Roger Wicker, republikanin z Missisipi.

Impeachment Trumpa. Republikanie chcą opóźnienia procesu do lutego

Drugi impeachment Donalda Trumpa

To już drugi raz, kiedy Donald Trump jest poddany procedurze impeachmentu. Za pierwszym razem, byłego już prezydenta USA oskarżono w 2019 roku o nadużycie władzy oraz utrudnianie pracy Kongresu. Z kolei w tym roku, 13 stycznia głosami demokratów i dziesięciorga republikanów, Donalda Trumpa postawiono w stan oskarżenia pod zarzutem podburzania swoich zwolenników do szturmu na Kongres i powstania przeciwko instytucjom państwa. Kolejnym etapem procedury impeachmentu jest proces, w którym 100 senatorów pełni role ławy przysięgłych. - To będzie pełny i uczciwy proces - zadeklarował wcześniej Chuck Schumer. Przywódca republikanów Mitch McConnell apelował o odłożenie procesu, aby dać prawnikom Donalda Trumpa czas na przygotowanie obrony oraz nie zakłócać procesu nominacji członków rządu Joe Bidena.

Do skazania byłego prezydenta w procedurze impeachmentu potrzeba 2/3 głosów w stuosobowym Senacie. W tej chwili w izbie wyższej Kongresu obie partie mają po 50 senatorów.

