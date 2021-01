USA. Joe Biden zlecił badanie bezpieczeństwa wewnętrznego. FBI oceni ryzyko krajowego ekstremizmu

Analizę krajowego terroryzmu, na zlecenie prezydenta Joe Bidena, przeprowadzi biuro dyrektora wywiadu USA we współpracy z FBI i resortem bezpieczeństwa narodowego - poinformowała Agencja Reutera. Powodem przeprowadzenia badań są zamieszki na Kapitolu, które miały miejsce 6 stycznia. Na podstawie analizy ma powstać strategia przeciwdziałania atakom ekstremistów w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Chcemy analizy opartej na faktach, na podstawie której możemy kształtować politykę

- przekazała na konferencji prasowej rzeczniczka prasowa Białego Domu, Jen Psaki.

Zamieszki w USA. Atak na Kapitol

W nocy z 6 na 7 stycznia polskiego czasu, w Stanach Zjednoczonych doszło do zamieszek na Kapitolu. Zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się na teren Kongresu USA w trakcie głosowania Senatu. Podczas zamieszek doszło do aktów wandalizmu i starć z służbami. Zginęło pięć osób a kilkadziesiąt zostało rannych. Protestujący wdarli się na teren parlamentu i zniszczyli wiele pomieszczeń Kongresu. Po zajściach na Kapitolu aresztowano 82 osoby.

- Atak na Kapitol z 6 stycznia oraz tragiczne zgony i zniszczenia, które miały miejsce, jeszcze bardziej uwydatniły to, co wiemy od dawna: wzrost krajowego brutalnego ekstremizmu jest poważnym i rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego - mówiła Jen Psaki. - Administracja Bidena skonfrontuje to zagrożenie z niezbędnymi środkami i rozwiąże ten problem - zadeklarowała rzeczniczka Białego Domu.

Jednocześnie Jen Psaki podkreśliła, że podczas analizy zostaną respektowane "poszanowanie dla wolności słowa i działalności politycznej chronionej konstytucją”. Nie wiadomo, kiedy zakończy się badanie zagrożenia, ani w jaki sposób zmieni się strategia bezpieczeństwa nadzorowana przez administrację Joe Bidena.

