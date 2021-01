USA. Biden ogłosił plan walki z COVID-19. Wprowadza m.in. obowiązkową kwarantannę dla podróżnych

Oprócz wymogu posiadania testu przed lotem, podróżujący do USA będą musieli także poddać się kwarantannie po przylocie - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden, ogłaszając szereg środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

USA. Kwarantanna dla podróżnych będzie obowiązkowa

Biden nie określił, przez jak długo osoby wjeżdżające do USA będą musiały poddawać się kwarantannie. Jak zauważa "USA Today", Amerykańskie Centrum Kontroli Chorb - CDC - skróciło ostatnio zalecany okres z 14 do 10 dni, więc można się spodziewać, że kwarantanna będzie trwała właśnie tyle dni.

Do tej pory kwarantanna była jedynie zalecana. Podróżni podczas podróży lotniczej będą także musieli obowiązkowo mieć założone maseczki.

Prezydent USA J. Biden koncentruje się na walce z COVID-19

By spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 prezydent USA wezwał Amerykanów do noszenia maseczek. - Niestety maski stały się sprawą polityczną. Tymczasem ich noszenie to przejaw patriotyzmu - mówił Joe Biden, argumentując, że samo noszenie maseczek może do końca kwietnia ocalić życie 50 tysiącom Amerykanów.

Prezydent USA podpisał też rozporządzenie nakazujące noszenie maseczek w autobusach, pociągach i samolotach w ruchu międzystanowym, a także w budynkach federalnych.

Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden ocenił jako porażkę dotychczasowe działania rządu federalnego w sprawie koronawirusa. - Widzimy tragiczne skutki tej porażki: 3 do 4 tysięcy zgonów dziennie - powiedział Biden, wskazując na fakt, że stanowiąc 4 procent światowej populacji, Amerykanie notują 25 procent wszystkich przypadków COVID-19. - Liczba ofiar śmiertelnych przekroczy 500 tysięcy w przyszłym miesiącu. Nie uporządkujemy tego bałaganu w ciągu jednego dnia. Odwrócenie sytuacji potrwa kilka miesięcy - mówił.

Joe Biden zapowiedział też zaszczepienie w ciągu stu dni 100 milionów Amerykanów, dofinansowanie służby zdrowia, wsparcie władz stanowych i włączenie do działań Agencji Zarządzania Kryzysowego